MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Kinderhörspielpreis des MDR-Rundfunkrates: Die Preisträgerinnen 2020 stehen fest

Leipzig (ots)

Zum 14. Mal wird der Kinderhörspielpreis des MDR-Rundfunkrates verliehen. Die Auszeichnung geht an Frauke Angel, Nicole Paulsen, Holly-Jane Rahlens und Gudrun Hartmann. Erstmals findet die Preisverleihung auf der von MDR TWEENS veranstalteten "Litpop Kids" am 15. März in der Kongresshalle am Leipziger Zoo statt.

Den 1. Platz vergibt die Jury an Frauke Angel für ihr Hörspiel des gleichnamigen Kinderbuches "Wir nannten ihn Tüte".

Zum Hörspielinhalt:

Peggy Sue sitzt auf der Polizeiwache wegen Tüte, ihrem besten Freund, der eigentlich Rouven Reh heißt. Gestern früh hat er sich selbst mit verstellter Stimme in der Schule abgemeldet, die Polizei sucht ihn bereits, und sein Vater ist in großer Sorge. Peggy Sue gibt sich die Schuld daran, dass Rouven abgehauen ist. Sie weiß zwar nicht, wo er sich aufhält, aber sie ist sich sicher, wenn die Polizei erfährt, wieso Rouven verschwunden ist, können sie ihn leichter finden.

Der 1. Platz ist mit 2.000 Euro dotiert.

In der Begründung der Jury heißt es: Relevante Themen wie Mobbing in der Schule, Pubertät und der Umgang mit Andersartigkeit werden durch die verschiedenen Charaktere des Hörspiels glaubwürdig und kindgerecht dargestellt. Ein faszinierendes Hörspiel mit lebensnaher Erzählweise von Anfang bis Ende.

Der 2. Platz und ein Preisgeld von 1.500 Euro gehen an Nicole Paulsen für ihre Hörspielbearbeitung von Erich Kästners "Konferenz der Tiere".

Zum Hörspielinhalt:

Als der Elefant Oskar, der Löwe Alois und die Giraffe Gisela erfahren, dass die x-te internationale Konferenz der Menschen ergebnislos aufgelöst wurde, wollen die drei Freunde nicht weiter zusehen, wie die Menschen die Welt mit Kriegen, Hungersnöten und Umweltzerstörung zugrunde richten. Gemeinsam beschließen sie, eine Konferenz der Tiere einzuberufen, um die Menschen um ihrer Kinder willen endlich zu einem weltweiten Friedensschluss zu bewegen. Unter dem Motto "Es geht um die Kinder" setzen die Tiere mit ihren ganz eigenen Methoden alles daran, den Menschen endlich vor Augen zu führen, dass es an der Zeit ist, sich die Hände zu reichen.

Der 3. Preis mit einem Preisgeld von 1.000 Euro geht an Holly-Jane Rahlens für ihr Hörspiel des gleichnamigen Kinderbuchs "Stella Menzel und der goldene Faden".

Zum Hörspielinhalt:

Stella besitzt ein Kleid aus einem blauen Seidenstoff, den ihre russische Ururgroßmutter vor 100 Jahren bestickt hat - mit Sternen und Schneeflocken aus Silberbrokat und mit einem goldenen Faden eingefasst. Als Stella eines Tages das Kleid durch ihre Nachlässigkeit fast gänzlich zerstört, erzählt ihr ihre Oma Josephine von der Geschichte des Erbstückes: wundersame Erzählungen vom alten Russland, vom Berlin der 1920er Jahre, von der Flucht der jüdischen Familie nach New York und einem Neuanfang in Berlin.

Einen weiteren 3. Platz mit ebenfalls einem Preisgeld von 1.000 Euro erhält Gudrun Hartmann für ihre Hörspielbearbeitung des gleichnamigen Buches "Eine Hand voller Sterne" von Rafik Schami.

Zum Hörspielinhalt:

Bomben fallen auf Damaskus. Die zehnjährige Salima sitzt mit ihren Großeltern im Schutzkeller. Um sich vom Schrecken abzulenken, der über ihnen tobt, bittet sie ihren Opa aus seinem alten Tagebuch vorzulesen, das voller lustiger und poetischer Geschichten aus dem so schillernden wie lebensfrohen Damaskus seiner Kindheit steckt. So beginnt eine Zeitreise in die syrische Hauptstadt viele Jahre vor dem Bürgerkrieg, in der einst unterschiedlichste Nationalitäten und Religionen friedlich miteinander lebten.

Die Preisverleihung

Die Preisträger werden im Rahmen der Leipziger Buchmesse geehrt. 2020 findet die Preisverleihung zum ersten Mal auf der vom Kindermedienangebot MDR TWEENS veranstalteten "Litpop Kids" am 15. März, um 14.30 Uhr, in der Kongresshalle am Leipziger Zoo statt. Der Kinderhörspielpreis wird 2020 zum 14. Mal durch den MDR-Rundfunkrat verliehen. Mit der Auszeichnung werden Autorinnen und Autoren sowie Produzentinnen und Produzenten herausragender publizistischer und künstlerischer Hörspiele gewürdigt, die sich in besonderer Weise den Lebensumständen und Problemen von Kindern und Jugendlichen widmen und eine humanistische Einstellung fördern. Die Preisgelder von insgesamt 6.000 Euro werden von den Gremienmitgliedern des MDR gestiftet. Der Kinderhörspielpreis des MDR-Rundfunkrates wird alle zwei Jahre vergeben.

Gewinnerhörspiel bei MDR TWEENS

Das Gewinnerhörspiel "Wir nannten ihn Tüte" wird bei MDR TWEENS (über DAB+) am Sonntag, 22. März 2020, ab 10.00 Uhr gesendet und ist online first auf mdrtweens.de ab 19. März abrufbar.

Presseeinladung

Die diesjährige Verleihung des Kinderhörspielpreises findet am 15. März 2020 von 14.30 bis 16.00 Uhr in der Kongresshalle am Leipziger Zoo, Pfaffendorfer Straße 31, im Rahmen der Leipziger Buchmesse statt. Pressevertreterinnen und Pressevertreter sind herzlich eingeladen.

Pressekontakt:

MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK, Prof. Gabriele Schade,

Vorsitzende des Rundfunkrates, Tel.: (0341) 3 00 62 21,

Fax: (0341) 3 00 62 60, E-Mail: rundfunkrat@mdr.de

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell