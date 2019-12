MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Schöne Bescherung: "In aller Freundschaft"-Kollegen überraschen "Die jungen Ärzte" bei MDR-Live-Show "Weihnachten bei uns" in Erfurt

Leipzig (ots)

Große Augen auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt! "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" sammelten Spielzeug für bedürftige Kinder und staunten am Ende selbst nicht schlecht. Die Leipziger und Hallenser "In aller Freundschaft"-Kollegen hatten fleißig Plätzchen gebacken und outeten sich als tatkräftige Unterstützer.

Vorfreude wurde groß geschrieben bei der MDR-Live-Sendung "Weihnachten bei uns" vom Erfurter Weihnachtsmarkt. Vor der malerischen Kulisse des Erfurter Doms konnten sich die Besucher stimmungsvoll aufs Weihnachtsfest einschwingen.

"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" hatten sich eine besondere Überraschung ausgedacht: Die Schauspieler Sanam Afrashteh, Mirka Pigulla, Philipp Danne, Stefan Ruppe und Elisa Agbaglah riefen bereits am Samstagnachmittag auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt zur großen Spielzeug-Sammel-Aktion auf. Die Erfurter Vereine "Perspektive e. V.", "Kontakt in Krisen e. V." und "MitMenschen e. V." sollten mit einer von Herzen kommenden Spielzeugspende für ihre Schützlinge bedacht werden.

Was keiner wusste: Klammheimlich hatten die IaF-Kollegen aus Leipzig und "In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern" aus Halle den Gedanken der "Freundschaftsfamilie" wortwörtlich genommen. Thomas Rühmann, Annett Renneberg, Thomas Koch, Christina Petersen und Leslie-Vanessa Lill warfen sich die Schürzen über, kneteten Teig und buken Plätzchen. Am Samstag staunten die Erfurter nicht schlecht: Andrea Kathrin Loewig alias "Dr. Kathrin Globisch" und Julian Weigend, bestens bekannt als strenger Chefarzt "Dr. Kai Hoffmann", brachten Berge von liebevoll handgemachten Backwaren als Zugabe zum Spielzeug. Da leuchten alle Augen.

Am 10. Dezember um 21 Uhr gibt es das ganze Ensemble in der Weihnachtsfolge "In aller Freundschaft: Weihnachtsmänner lügen nicht" im Ersten zu sehen.

"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" gibt es am 17. Dezember erstmals als Spielfilm: "Ganz in Weiß" um 20.15 Uhr im Ersten.

Die wöchentliche Serie "In aller Freundschaft", immer dienstags um 21 Uhr im Ersten, wird von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag des MDR und der ARD DEGETO produziert. Sie ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD. Die Redaktion hat Franka Bauer, für die Gesamtleitung ist Jana Brandt verantwortlich, Produzentin ist Susanne Wagner. Mehr zur Serie, Rollen und Darstellern unter mdr.de/in-aller-freundschaft/

