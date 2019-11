MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Musikgeschichten mit Stefan Waggershausen

Gleich drei Jubiläen gab es für Stefan Waggershausen in diesem Jahr: Er feierte im Februar seinen 70. Geburtstag, hat - ebenfalls im Februar - sein 15. Studioalbum veröffentlicht und begeht sein 45. Bühnenjubiläum. Stefan Waggershausen selbst erzählt am 29. November um 20.15 Uhr für 90 Minuten seine vielschichtigen Musikgeschichten von Bluesrock bis Pop, von Schlager bis Rock 'n' Roll im MDR-Fernsehen. Einem breiten Publikum sind vor allem Hits wie "Hallo Engel", "Es geht mir gut", das Duett mit Alice "Zu nah am Feuer" oder mit Victor Lazlo "Das erste Mal tat´s noch weh" ein Begriff, denn diese Titel laufen auch noch heute bundesweit im Radio.

Stefan Waggershausen nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch sein Musikuniversum. Dabei stimmt er den ein oder anderen Song live auf der Gitarre an.

Der Künstler wurde 1949 in Friedrichshafen am Bodensee geboren, bereits im Elternhaus wurde seine Begeisterung für Musik und Instrumente bei der dortigen Hausmusik geweckt. Ende der 60er wurden die Beatles mit dem Intro von "A hard day`s night" zur Initialzündung für ihn. Fortan war die Gitarre die große und stete Konstante in seinem Leben.

Anfang der 70er verschlug es ihn für ein Psychologiestudium nach Westberlin, wo er erste Auftritte mit Rock-Standards absolvierte. Er lebte in einer WG mit so illustren Mitbewohnern wie Otto Waalkes, Frank Zander, Gunter Gabriel. Gearbeitet hat er als Radiomoderator und Regieassistent, ab 1974 folgten erste Fernsehaufritte. Seinen ersten Plattenvertrag unterzeichnete er 1974, der große Durchbruch gelang ihm in den 80ern. In der Folge war er Mitbetreiber eines bekannten Berliner Ton-Studios, schrieb u.a. für Wolfgang Petry und Peter Kraus und "Tatort"-Melodien.

Mitte der 90er wandte er sich verstärkt dem urwüchsigen Blues zu, fuhr nach Lousiana und nahm dort Musik auf, die er mit seinem typisch lakonischen und poetischen Waggershausen-Texten schmückte. Zugleich produziert Stefan Waggershausen seit fast 20 Jahren die Songs für die Kinderserie "Siebenstein", mit Otto schrieb er 2014 zusammen die Songs für "Ice Age".

Waggerhausen ist verheiratet und hat einen Sohn, mit dem er einen Musikverlag betreibt. Gerade hat er mit "40 Jahre später" noch eine neue Best-Of-Sammlung veröffentlicht, mit Songs, die bisher auf noch keinem Waggershausen-Album zu hören waren - u. a. ein Duett mit Annett Louisan und ein Quartett mit Jan Josef Liefers, Hannes Wehland und Sasha.

