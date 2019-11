Wie aus acht Teenagern die "MY MOVE DANCECREW 2019" wird

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

"MY MOVE - Tanz deines Lebens" geht in die zweite Staffel: In 20 Folgen begleitet die Doku-Show vom MDR tanzbegeisterte Teenager auf dem Weg zum großen Auftritt mit Popstar Alvaro Soler - ab 3. Dezember, jeweils 20.10 Uhr bei KiKA, von Montag bis Donnerstag, zwei Folgen am Stück.

Los geht's mit dem großen Casting in Leipzig: Aus über 500 Bewerbungen wurden die 20 besten jungen Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Deutschland ausgewählt. Vor der hochkarätig besetzten Jury müssen sie zeigen, was sie drauf haben. Denn es gibt nur acht Plätze in der "MY MOVE DANCECREW ". Die Jury - das sind diesmal "Let's Dance"-Star und Profitänzer Massimo Sinató, Choreographin Sarah Hammerschmidt (u.a. Bühnenshows für Helene Fischer, Finale "Supertalent") und Superstar Alvaro Soler, der die Crew mit auf eine große Bühne nehmen wird. Die Entscheidung der Jury wird nicht einfach, denn die 20 Teenager treten mit ganz unterschiedlichen Tanzstilen an - von Hip-Hop über Ballett bis zu Vogueing ist alles dabei. Für wen wird die Reise weitergehen?

Auf die acht Auserwählten warten vier Wochen Profi-Coaching in Leipzig mit Choreographin Sarah Hammerschmidt und zum Abschluss als Highlight der Auftritt mit Alvaro Soler vor tausenden Menschen. Die Serie begleitet die jungen Tänzerinnen und Tänzer auf diesem aufregenden Weg. "MY MOVE - Tanz deines Lebens!" macht da weiter, wo die üblichen Castingshows enden: "Wir sind während des gesamten Entwicklungsprozesses dabei - authentisch, ehrlich und mitreißend", beschreibt Anke Gerstel, verantwortliche Redakteurin beim MDR, das Anliegen. In 20 Folgen á 25 Minuten zeigt die Serie, wie die unterschiedlichen Charaktere zu einem Team zusammenwachsen und welche tänzerischen und persönlichen Herausforderungen sie dabei meistern müssen. "MY MOVE" wird im Auftrag des MDR von der STARSHIP FILM GmbH produziert.

Alle Kandidaten und weitere Infos gibt es unter www.mdr.de/mymove. Auch bei Instagram können die Fans verfolgen, wie aus den acht Tänzerinnen und Tänzern die "MY MOVE DANCECREW 2019" wird: www.instagram.com/mdr.mymove.

