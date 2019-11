MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Korrektur: Von Dessau nach Hollywood: Der Schauspieler Thomas Kretschmann

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Leipzig (ots)

Korrigierte Fassung der Meldung vom 21.11.2019 11.15 Uhr

Bitte verwenden Sie die aktualisierte Fassung der Pressemeldung - ohne das Zitat im zweiten Absatz.

In der DDR war seine Karriere als Leistungsschwimmer vorgezeichnet, doch Thomas Kretschmann flieht mit 21 Jahren in den Westen. Das TV-Porträt zeigt den international gefragten Schauspieler in seiner Villa in den Hollywood-Hills und begleitet ihn in seine Heimatstadt Dessau - zu sehen in der Reihe "Lebensläufe" am Donnerstag, 28. November, um 23.05 Uhr im MDR-Fernsehen

Mit zehn Jahren kommt Thomas Kretschmann auf die Sportschule nach Halle (Saale), mit elf schwimmt er DDR-Rekord in 1.500 Meter Freistil und gehört zum Olympiakader der DDR. Doch Kretschmann will nicht länger mitschwimmen im System, hat genug von Drill und Leistungsdruck. Er beschließt für sich: "Ich will kein Opfer sein."

An seinem 21. Geburtstag flieht er über Ungarn in den Westen. Dort startet er als Schauspieler durch - trotz fehlender Ausbildung. Mit Roman Polanskis "Der Pianist" (2002) gelingt ihm der internationale Durchbruch. Seit fast 30 Jahren lebt und arbeitet er jetzt in Los Angeles. Zuhause fühlt er sich allerdings eher in Berlin. Neben der Schauspielerei hat er noch eine neue Leidenschaft entdeckt - die Fotografie.

Im "Lebensläufe"-Porträt von Caterina Woj spricht Thomas Kretschmann offen über seine Verletzungen, die er durch den Druck als Leistungssportler in der DDR und die Flucht erfahren hat, zugleich haben ihn genau diese Erlebnisse stark gemacht, um sich in Hollywood behaupten zu können. Doch wenn seine Vergangenheit ihn in einer Rolle einholt, brechen die alten Wunden wieder auf. In Bully Herbigs Fluchtdrama "Ballon" spielt Kretschmann einen perfiden Stasi-Offizier, der die Ballon-Flucht vereiteln will. "Dem Typen, den ich spiele, dem saß ich selbst gegenüber", erklärt er.

Weitere Ehrenhonorare Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de.

HINWEIS FÜR JOURNALISTEN:

Der Film steht vorab zur Rezension in unserem Online-Vorführraum (www.mdr.de/s/pressevideos). Für die Zugangsdaten melden Sie bitte per Mail an presse@mdr.de an.

Pressekontakt:

MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Birgit Friedrich, Tel.: (0341) 3

00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell