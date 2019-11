MDR feiert 60 Jahre Sandmännchen

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Seit Generationen bringt er die Kleinen mit süßen Träumen ins Bett. Und auch die "Altgewordenen" sind vom Sandmann ganz verzaubert. Seit 60 Jahren streut er seinen Traumsand und seine Beliebtheit ist ungebrochen. Rund um seinen Geburtstag am 22. November lässt der MDR das Sandmännchen mit einem Sonderprogramm hochleben.

Seit 60 Jahren gehört der Sandmann für viele Kinder fest zum Einschlaf-Ritual. Am 22. November 1959 flimmerte er erstmals über den Bildschirm. Ein Grund zum Feiern, findet der MDR:

Vom 21. bis 23. November laufen jeweils um 18.54 Uhr im MDR- Fernsehen die Lieblingsfolgen der Zuschauerinnen und Zuschauer, die per Online-Voting ermittelt werden: www.mdr.de/sandmann/abstimmung-126.html

"Außenseiter - Spitzenreiter Spezial" begibt sich am 21. November um 19.50 Uhr auf die Suche nach der allerersten Sandmannfigur und den coolsten Fahrzeugen im Abendgruß. Dabei wird sogar ein verbotener Sandmann-Clip entdeckt.

Tolle Extrasendungen warten pünktlich am 22. November auf Jung und Alt: Um 12.30 Uhr herrscht im Film "Das Sandmännchen - Abenteuer im Traumland" große Aufregung: Dem Sandmännchen wurde der Traumsand gestohlen! Dahinter steckt Habumar, der allen Menschen schlechte Träume bringen will. Jetzt muss schnell gehandelt werden. Gemeinsam mit Schlafschaf Nepomuk und dem kleinen, schüchternen Miko zieht der Sandmann im wandelbaren Fahrzeug "Rosinante" los und nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in seine bisher unbekannte, traumhafte Welt.

Gleich im Anschluss um 13.45 Uhr gratuliert der MDR: "Sandmännchen als Ehrengast". Die Großen werden am 23. November ab 0.00 Uhr bedacht: mit "Das Sandmännchen - Die lange Nacht". In den folgenden drei Stunden gibt es alles darüber, warum der kleine Mann mit dem weißen Bart und der roten Zipfelmütze zum Kult bei Klein und Groß wurde.

Am 22. November spricht Christian Sengewald, die neue Stimme von Pitti, ab 22.00 Uhr im "Riverboat" über die taufrischen Folgen rund um Pittiplatsch , Schnatterinchen und Moppi, die es ab 26. November im KiKA, MDR und rbb zu sehen gibt.

60 Jahre Sandmann - ein Thema für den gesamten MDR!

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die Hörerschaft des MDR kann sich überraschen lassen, wo der Sandmann im MDR noch auftauchen wird. Fast alle Redaktionen rollen dem kleinen Star zum Jubiläum den roten Teppich aus. Ein umfangsreiches Onlineangebot voll Wissenswertem und Lieblingsfolgen vervollständigt das Geburtstagsspecial: www.mdr.de/sandmann/geburtstag-108.html

