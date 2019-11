MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Drehstart für den zehnten MDR-Tatort aus Dresden

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

In "Parasomnia" (AT) wird ein junges Mädchen für das Ermittler-Team um Karin Gorniak, Leonie Winkler und Michael Schnabel zur wichtigsten Zeugin in einem Mordfall. Doch sie kann sich an nichts erinnern.

Am 12. November haben die Dreharbeiten zum zehnten MDR-Tatort aus Dresden begonnen. Besonders für Kommissarin Winkler erweist sich dieser Fall als emotionale Herausforderung und verlangt dem Team viel Einfühlungsvermögen ab: Wie können sie zu der jungen Zeugin vordringen?

Inhalt:

Die 16-jährige Talia überrascht einen Mörder kurz nach seiner Tat. Doch bei der Befragung durch die Kommissarinnen kann sie sich an nichts mehr erinnern. Talia hat nach dem Unfalltod ihrer Mutter vor acht Jahren einen psychologischen Selbstschutz entwickelt: Sieht sie etwas, das sie emotional überfordert, verdrängt ihr Bewusstsein das Gesehene und verändert ihre Wahrnehmung. Talias Parasomnie, eine Schlafstörung mit Nachtangst und Schlafwandeln, wird mit dem erneuten traumatischen Ereignis verstärkt. Sie spürt, dass die Geister, auf die sie nachts trifft, etwas mit dem Mord zu tun haben, doch es fällt ihr schwer, sich mitzuteilen. Während Gorniak und Schnabel auf eine Spur stoßen, die weit in die Vergangenheit reicht, beginnt Talia, Vertrauen zu Winkler zu fassen, die sie so sehr an die verstorbene Mutter erinnert. Die Kommissarin wehrt sich gegen diese zu nahe Verbindung, doch Karin Gorniak gelingt es, Leo Winkler zu überzeugen, sich auf die wichtigste Zeugin in diesem Mordfall einzulassen...

In der Regie von Sebastian Marka stehen neben Karin Hanczewski, Cornelia Gröschel und Martin Brambach in diesem zehnten MDR-Tatort aus Dresden Hannah Schiller als Talia, Wanja Mues als ihr Vater sowie Anne Cathrin Buhtz, Anne-Kathrin Gummich, Rainer Reiners, Jonas Fürstenau, Franziska Junge u.v.a.m. vor der Kamera. Das Drehbuch schrieb Erol Yesilkaya, für die Bildgestaltung ist Willy Dettmeyer verantwortlich. Produzentin ist Nanni Erben, Producerin ist Tanja Marzen. Der Redakteur des MDR ist Sven Döbler.

Der Tatort ist eine Produktion der W&B Television im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks für das Erste.

Pressekontakt:

MDR, Presse und Information, Sebastian Henne,

Tel.: (0341)300 6376, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse

filmcontact, Julia Kainz und Henriette Pulpitz,

Tel.: (030) 27 908 700, info@filmcontact.de

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell