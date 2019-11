MDR Mitteldeutscher Rundfunk

50. Nachtgesang: Howard Arman wird Ehrendirigent des MDR-Rundfunkchors

Leipzig

Zur 50. Ausgabe des Nachtgesangs kehrt Howard Arman, langjähriger Leiter des MDR-Rundfunkchors und Begründer der Reihe, als Gastdirigent zu seinem ehemaligen Ensemble zurück. Am 15. November steht er ab 22 Uhr wieder am Pult in der Leipziger Peterskirche und dirigiert Musik von Holst, Traiger und Carter sowie ein eigenes Werk. Im Rahmen des Konzerts wird Arman zum Ehrendirigenten des MDR-Rundfunkchors ernannt.

MDR KULTUR und MDR KLASSIK übertragen das Konzert per Video-Livestream im Onlineangebot sowie am Konzerttag zeitversetzt ab 22.15 Uhr im Radioprogramm.

In der Jubiläumsausgabe seiner Erfolgsreihe Nachtgesang blickt der MDR-Rundfunkchor zurück auf die letzten 15 Jahre. Dirigiert wird der 50. Nachtgesang von Howard Arman, der das Format 2004 als Künstlerischer Leiter des Chores ins Leben gerufen hatte. Anlässlich des Jubiläums und des Wiedersehens ernennt der Chor Arman zu seinem Ehrendirigenten. Arman ist der erste Dirigent, dem diese Auszeichnung verliehen wird.

Auf dem Konzertprogramm stehen an diesem Abend Werke rund um Licht, Nacht, Himmel und Erde, darunter Gustav Holsts "Evening Watch" und "Echoes of Heaven and Earth" des chinesischen Komponisten Guo Wenjing. In seinem eigenen Stück "Über Land und Meer" verbindet Howard Arman Traumsequenzen mit fantastischen Berichten über Seereisen.

Mit Laurence Traigers "Endless Light" schlägt Arman einen Bogen zum ersten Nachtgesang am 7. Oktober 2004, in dem er diese dem MDR-Rundfunkchor gewidmete Komposition uraufgeführt hatte. Von Anfang an war die Reihe von einem emotionalen Herangehen an A-cappella-Musik aller Epochen geprägt. Ob Gregorianik oder Uraufführung - für Chorwerke aus fast einem Jahrtausend Musikgeschichte bot die Peterskirche mit ihrer besonderen Atmosphäre den denkbar geeigneten Rahmen. Das Konzertformat am Freitagabend um 22 Uhr wurde schnell zum Publikumsmagneten. "Für mich war diese Konzertreihe immer die Gelegenheit etwas zu tun, woran ich sehr glaube", sagte Howard Arman 2013, als er sich nach 15 Jahren als Künstlerischer Leiter des MDR-Rundfunkchors verabschiedete. Die Nachtgesänge wurden von seinem Nachfolger Risto Joost sowie zahlreichen Gastdirigenten fortgeführt.

Der nächste Nachtgesang dieser Konzertsaison ist am 24. Januar 2020 das Antrittskonzert von Philipp Ahmann als neuer Künstlerischer Leiter des MDR-Rundfunkchors.

Howard Arman zählt zu den international gefragten Dirigenten und prägte von 1998 bis 2013 den MDR-Rundfunkchor als Künstlerischer Leiter. In dieser Position ist der Brite seit 2016 beim BR-Chor in München tätig. Arman ist Professor für Orchesterleitung an der Hochschule Luzern und arbeitet auch als Komponist.

Der Eintritt zum Nachtgesang ist frei.

Weitere Informationen: www.mdr-klassik.de

