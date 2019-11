MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Freiheit 89: MDR feiert 30 Jahre Mauerfall

Mit 24 Stunden Jubiläumsprogramm feiert der MDR am 9. November den 30. Jahrestag des Mauerfalls. Höhepunkte des trimedialen Programmschwerpunkts sind die Shows "Sound der Wende" um 20.15 Uhr und "Die Nacht meines Lebens" um 23.00 Uhr im MDR-Fernsehen sowie eine bewegende Instagram-Story, die in Echtzeit den Tag der Grenzöffnung dokumentiert. Bereits am 6. November berichten die Tagesthemen im Ersten live aus dem ehemaligen Grenzort Böckwitz in Sachsen-Anhalt.

Extras, Dokus, Musikshows, Spielfilme und eine digitale Instagram-Story: so feiert der Mitteldeutsche Rundfunk in seinen Programmen am 9. November ganztägig den 30. Jahrestag des Mauerfalls. Bereits ab 0.20 Uhr begleitet das MDR-Fernsehen mit Sondersendungen den historischen Tag der Grenzöffnung. Die tagesaktuelle Berichterstattung übernimmt - neben Radio und Web - "MDR extra" im TV mit zahlreichen Live-Schalten aus dem ehemaligen deutsch-deutschen Grenzgebiet - um 10.00 Uhr von der Elstertal-Autobahnbrücke in Pirk, 11.25 Uhr aus Großburschla, wo Gemeinden aus Thüringen und Hessen gemeinsam den Mauerfall feiern, um 13.50 Uhr vom Grenzdenkmal Hötensleben und um 18.00 Uhr aus Marienborn, vom einstmals größten Grenzübergang, der am 9. November zum Festivalgelände wird.

Um 20.15 Uhr gibt es im MDR-Fernsehen die große Musikshow "Sound der Wende - Musik ohne Grenze(n), in der Künstler und Publikum vom Lebensgefühl im Jahr des Mauerfalls erzählen. Mit dabei sind u. a.: Sydney Youngblood, Mysterious Art, City, Frank Schöbel, Karat, IC Falkenberg, Petra Zieger & Band, Matthias Reim, Dirk Zöllner, Dirk Michaelis, Rockhaus, Ute Freudenberg und Inka Bause. Moderiert wird die zweieinhalbstündige Show vom MDR-JUMP-Moderatorenteam Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde. Begleitend gibt es von 20.00 bis 22.00 Uhr bei MDR JUMP im Radio die "Sound der Wende"-Hitparade. Die Live-Sendung "Die Nacht meines Lebens" rundet ab 23.00 Uhr das Primetime-Angebot zum Mauerfall-Jubiläum im MDR-Fernsehen ab und lässt Zeitzeugen und Zuschauer direkt zu Wort kommen. Rainer Eppelmann, Victoria Herrmann und Katrin Weber erzählen emotionale Mauerfallgeschichten. Zu Wort kommen überdies viele weitere Prominente wie Wolfgang Stumph oder Wolfgang "Lippi" Lippert, aber auch der damalige DDR-Staatsratsvorsitzende Egon Krenz. Was eigentlich genau auf "Schabowskis Zettel" zur Pressekonferenz am Abend des 9. November stand, ist anschließend Thema beim gleichnamigen Doku-Drama um 0.30 Uhr im MDR-Fernsehen (Wiederholung am 10. November, um 22.50 Uhr). Schabowskis Irrtum zur Reiseregelung brachte damals die Mauer (verfrüht) zum Einsturz.

Mit einer Instagram-Story über die Geschichte der Grenzöffnung richtet sich der MDR an das junge Publikum: In Echtzeit wird der Tag von Juliane Reffert und ihrer Mutter Annemarie erzählt. Die damals 15-Jährige ist dabei, als nach der Grenzöffnung am 9. November 1989 ihre Mutter als erste Frau aus der DDR über die Grenze in den Westen fuhr - zu sehen im Instagram-Account von MDR SACHSEN-ANHALT. Auch im dreistündigen Podcast "30 Jahre Mauerfall - Geschichte in Geschichten" aus der Reihe "Dienstags direkt" bei "MDR SACHSEN - Das Sachsenradio" geht es um persönliche Mauerfall-Geschichten. Zudem spielt MDR Sachsen am 9. und 10. November im Radio die Top-89 des Jahres 1989. Bis zum 7. November kann noch abgestimmt werden: http://ots.de/7Awz1W

MDR im Ersten

Bereits am 6. November berichtet der MDR für die Tagesthemen im Ersten ab 22.15 Uhr aus dem ehemaligen Grenzort Böckwitz in Sachsen-Anhalt. Erzählt wird die Geschichte des Ortes und seiner Bewohner, die die Zeit der Trennung und der Maueröffnung erlebt haben. Auch bei "Brisant", am 9. November, um 17.10 Uhr im Ersten, gibt es einen Themenschwerpunkt zum Tag des Mauerfalls. Gezeigt wird, wie Deutschland an verschiedenen Orten gedenkt, erinnert und feiert - unter anderem mit Liveschalten nach Leipzig und Berlin.

Mit dem Programmschwerpunkt Freiheit 89 erinnert der MDR in diesem Herbst an die Ereignisse rund um die Friedliche Revolution vor 30 Jahren. Im Internet werden unter mdr.de/freiheit89 alle Angebote des MDR zum Themenschwerpunkt Freiheit 89 gebündelt. In der ARD-Mediathek sind die Angebote abrufbar. Eine ausführliche Pressemappe mit den Programmhighlights des MDR steht nachfolgend zum Download bereit: http://ots.de/04t1fx

