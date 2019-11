Smarte Schulen und Super-Azubis: MDR-Programm zur ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung"

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Digitalisierung, Diversität und Bildungsalltag: Zur ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" berichtet der MDR vom 9. bis 17. November trimedial über neue Perspektiven und generationenübergreifende Ideen zum Thema Bildung - gebündelt abrufbar unter mdr-wissen.de. Zudem öffnet der MDR am 11. November zum ARD-Jugendmedientag in Leipzig und Halle seine Türen für Workshops und Coachings.

Volles Programm zur ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" beim MDR: Um innovative Lernorte und Herausforderungen in der Aus- und Fortbildung geht es ab dem 10. November in der zwölfteiligen MDR-Web-Serie "Die Super-Azubis" und in der Doku von MDR Wissen "Ist die Schule noch zu retten? - Wie wir künftig lernen müssen". Der Film zeigt spannende Lernorte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen - Online first ab 11. November bei mdr-wissen.de, YouTube, in der ARD-Mediathek und am 17. November, um 22.00 Uhr, im MDR-Fernsehen. In "Die Super-Azubis" werden fünf Azubis bei ihren ersten Schritten in die Ausbildung begleitet - täglich ab 16.00 Uhr im MDR DOK YouTube-Kanal und in der ARD-Mediathek. Eine Challenge zu Ausbildungsberufen startet MDR SPUTNIK ab 11. November mit der Comedy-Podcast-Serie "SPUTNIK - Work `n Trouble". Und bei "MDR um 4" im Fernsehen gewährt vom 11. bis 15. November die Doku-Soap Einblicke in den Bildungsalltag an der Gemeinschaftsschule "Heinrich Heine" in Halle-Neustadt.

Thematisiert wird im Rahmen des Programmschwerpunkts zur ARD-Themenwoche auch die besondere ostdeutsche Bildungsgeschichte. 30 Jahre nach dem Fall der Mauer geht es in der Dokumentation "Was wurde aus der Volksbildung? - am 12. November, 22.05 Uhr, im MDR-Fernsehen - um Lehrer in zwei Systemen. Nachgezeichnet wird der schwierige Wandlungsprozess für eine ganze Lehrergeneration, die sich nach der Wiedervereinigung völlig neu definieren musste. Um "Lebenslanges Lernen als Verjüngungskur fürs Hirn" geht es in der Reihe "Dienstags direkt" am 12. November von 20.00 bis 23.00 Uhr bei "MDR SACHSEN - Das Sachsenradio".

Medienkompetenz zum Anfassen

Am 11. November lädt der MDR im Rahmen des ARD-Jugendmedientags ausgewählte Schülerinnen und Schüler mitteldeutscher Bildungseinrichtungen nach Halle und Leipzig ein. An den beiden MDR-Standorten finden zwischen 9.00 und 15.00 Uhr zahlreiche Workshops u.a. bei MDR JUMP, MDR SPUTNIK, MDR AKTUELL und MDR WISSEN statt.

Die Angebote des MDR zur ARD-Themenwoche werden bei MDR WISSEN im Internet gebündelt. Alle Informationen zur ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" sind zudem online unter themenwoche.ARD.de abrufbar. Einen Programmkalender mit allen Sendungen finden Sie hier: www.programm.ard.de/themenwoche-2019. Aktuelle Informationen gibt es auch bei Twitter unter @ARDThemenwoche. In diesem Jahr findet die ARD-Themenwoche zum 14. Mal statt - Federführer ist der Westdeutsche Rundfunk.

www.mdr.de/wissen // https://themenwoche.ARD.de

