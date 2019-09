MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Einladung zur Premiere - mit Foto- und Interviewmöglichkeit - von "GrenzenLos", der MDR-Doku mit Wolfang Stumph

Leipzig (ots)

30 Jahre ist es her, dass sich am 9. November 1989 die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland öffnete. Der MDR widmet sich in seinem Schwerpunkt "Freiheit 89" dem denkwürdigen Ereignis. So geht z. B. Wolfgang Stumph auf Spurensuche zu Menschen, die vor 30 Jahren die DDR verließen und auf ihrem Weg in ein grenzenloses Leben fotografiert wurden. Für die Zeitreise mit vielen berührenden Begegnungen ist der Schauspieler 3.000 Kilometer quer durch Deutschland gefahren.

Wir laden Sie herzlich ein, zur Berichterstattung über die öffentliche Voraufführung der MDR-Dokumentation "GrenzenLos" mit Wolfgang Stumph:

Montag, 23. September 2019, Schaubühne Lindenfels (Karl-Heine-Straße 50, 04229 Leipzig), Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Ablauf am Abend:

17 bis 18 Uhr Interviews mit der Regisseurin Jana von Rautenberg und Wolfgang Stumph

18 bis 18.15 Uhr Fotos mit Wolfgang Stumph und gegebenenfalls anwesenden Protagonistinnen und Protagonisten

19.30 Uhr Beginn der Filmvorführung

Im Anschluss: Publikumsdialog

Bitte informieren Sie uns durch eine kurze Rückantwort an presse@mdr.de, ob Sie (ggf. mit Fotograf oder Kamerateam) teilnehmen und mit wem Sie gegebenenfalls ein Interview führen möchten.

Mit dem Programmschwerpunkt "Freiheit 89" erinnert der MDR in Fernsehen, Radio und Web an die Ereignisse rund um die Friedliche Revolution vor 30 Jahren. Unter mdr.de/freiheit89 werden alle Angebote zum Themenschwerpunkt gebündelt. Eine ausführliche Online-Pressemappe mit allen Programm-Highlights erscheint Mitte September.

Pressekontakt:

MDR, Presse und Information, Sebastian Henne, Tel. (0341) 3 00 64 55,

E-Mail: presse@mdr.de

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell