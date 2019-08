MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Presseeinladung zur öffentlichen Voraufführung der Dokumentation "MDR Reportage: Chemnitz - Ein Jahr danach"

Leipzig (ots)

Im August vergangenen Jahres war Chemnitz weltweit in den Schlagzeilen. Nach dem gewaltsamen Tod eines jungen Chemnitzers mobilisierte die rechte Szene Aufmärsche, denn der mutmaßliche Täter soll ein Flüchtling gewesen sein. Am 27. August erreichen die Proteste ihren Höhepunkt: 6.000 Menschen gehen auf die Straße. Wütende Chemnitzer demonstrieren an der Seite von Neonazis und Hooligans. Angst macht sich breit unter Flüchtlingen, Scham unter Chemnitzern, die den Hass nicht teilen.

MDR-Journalisten haben recherchiert, wie es den Chemnitzern ein Jahr nach den umstrittenen Vorfällen geht. Wie haben sich das Leben und das Sicherheitsgefühl in der Stadt verändert? Menschen aus verschiedenen Lebenswelten kommen zu Wort und zeigen ihren Alltag.

Wir laden Sie herzlich ein zur Berichterstattung über die öffentliche Voraufführung der Dokumentation "MDR Reportage: Chemnitz - Ein Jahr danach":

Donnerstag, 22. August 2019, Kino CineStar, "Galerie Roter Turm", Chemnitz

Einlass: ab 18.00 Uhr Beginn: 19.00 Uhr (Das CineStar befindet sich im Einkaufscentrum "Galerie Roter Turm", das über eine Tiefgarage verfügt. Mit dem Fahrstuhl kommt man von der Garage direkt ins Kino.)

Nach der Preview ist das Publikum zur Diskussion mit folgenden Gästen eingeladen: Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD), Margarete Rödel (Grüne Jugend), Arthur Oesterle (AfD), Prof. Dr. Olfa Kanoun (Technische Universität Chemnitz) sowie Wolf-Dieter Jacobi (Programmdirektor des MDR).

Wir würden uns freuen, Sie bei unserer Veranstaltung zu begrüßen.

Bitte teilen Sie uns durch eine kurze Rückantwort an presse@mdr.de mit, ob Sie (ggf. mit Fotograf oder Kamerateam) teilnehmen möchten.

Mit freundlichen Grüßen Sebastian Henne

Pressekontakt:

MDR, Presse und Information, Sebastian Henne, Tel.: (0341) 3 00 63

76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell