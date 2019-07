MDR Mitteldeutscher Rundfunk

"In aller Freundschaft": Abschied von Charlotte Gauss

Als am 1. Februar während der Dreharbeiten von "In aller Freundschaft" das Team die Nachricht von Ursula Karusseits Tod ereilte, war das ein Schock. Nun wird das plötzliche Ableben der beliebten Darstellerin auch in der ARD-Erfolgsserie verarbeitet.

Ursula Karusseit war in ihrer Rolle der Cafeteria-Chefin Charlotte Gauss als Dreh- und Angelpunkt der "Sachsenklinik". Bei ihr wurden Probleme gewälzt, vor allem aber: gelöst. Selbst im Ruhestand mischte sie regelmäßig die Belegschaft auf. Und auch hinter den Kulissen der erfolgreichsten deutschen Krankenhaus-Serie war Ursula Karusseit das Herz- und Humorzentrum.

Am 2. August wäre die erfolgreiche Schauspielerin 80 Jahre alt geworden. Anlässlich des Todes von "Usch", wie sie liebevoll von den Kollegen genannt wurde, sendet das Erste die von den Fans per Online-Voting gewählten Lieblingsfolgen mit Ursula Karusseit:

am 30. Juli "In aller Freundschaft: Über den Tellerrand" und am 6. August "In aller Freundschaft: Späte Hochzeit", jeweils um 21 Uhr.

Darüber hinaus strahlt das MDR-Fernsehen vom 31. Juli bis 2. August, jeweils um 11.45 Uhr drei weitere beliebte Folgen mit ihr aus.

In der Folge vom 13. August erfährt Dr. Martin Stein von seinem Vater Otto, dass Charlotte gestorben ist. Die drei Freunde Martin, Roland und Kathrin stehen Otto in dieser schweren Zeit bei.

Das Team und die Verantwortlichen rund um "In aller Freundschaft" möchten mit diesem Schwerpunkt würdevoll Abschied nehmen von einer großartigen Schauspielerin, die Fernsehen und Theaterbühnen mit ihrem Esprit und ihrer Leidenschaft belebte wie kaum eine zweite.

