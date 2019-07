MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Werdau in Sachsen gewinnt den großen "MDR-Vereinssommer 2019"

Leipzig (ots)

Die Sieger des dritten MDR-Vereinssommers stehen fest: Die Ringer des AC 1897 Werdau e.V. und die Freiwillige Feuerwehr aus Werdau haben mit deutlichem Vorsprung gewonnen und können sich über 4.000 Euro für ihre Vereinskassen freuen. Für die beiden Gewinnervereine versammelten sich heute 4.534 Unterstützer auf dem Werdauer Marktplatz. An der großen MDR-Sommeraktion waren insgesamt zehn Orte mit 20 vorgestellten Vereinen und 16.334 Vereins-Unterstützern aus ganz Mitteldeutschland beteiligt.

Erfolgreiche Bilanz für die große MDR-Sommeraktion 2019: Mit exakt 4.534 Menschen ist es der Freiwilligen Feuerwehr und den Ringern des AC 1897 Werdau e. V. gelungen, am Livesendetag mehr als doppelt so viele Unterstützer am Veranstaltungsort zu versammeln wie der Gewinner 2018, der Reit- und Fahrverein Pulsnitz und so den MDR-Vereinssommer 2019 zu gewinnen. Die Vereine hatten in der ganzen Stadt für den MDR Vereinssommer geworben und begeisterten mit einem selbst organisierten Stadtfest auf dem Werdauer Marktplatz.

Beim Vereinssommer-Talente-Tausch haben sich die Ringer als Feuerwehrmänner probiert und stiegen auf eine 30 m hohe Drehleiter. Die Jugendfeuerwehr dagegen ging für einen Wettkampf auf die Ringermatte. Nun winken 4.000 EUR Siegprämie, gestiftet vom Freizeitpark Plohn. Die Vereinsvorsitzenden sind überglücklich.

Jörn Hinze, Vorstandsmitglied AC 1897 Werdau e.V.:

"Der Vereinssommer ist eine super Sache, wo die Vereine nochmal lernen, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Es war viel Arbeit für viele Leute, aber das Ergebnis entschädigt. Ich bin wirklich stolz auf alle, die mitgeholfen haben, weil es zeigt, dass man durch so eine Aktion auch wieder zueinander findet, dass man wieder miteinander kommuniziert und das halte ich in der heutigen Zeit für besonders wichtig. Eine Werbung für unsere Stadt, eine Aktion, von der wir alle profitieren."

Henning Tröger, Gemeindewehrleiter Freiwillige Feuerwehr Werdau:

"Eine super Veranstaltung, was der MDR hier leistet. Wir wollen uns das Preisgeld zwischen Ringern und Feuerwehrverein aufteilen. Das war eine tolle Zusammenarbeit und eine Werbung für beide Vereine und die Stadt Werdau."

Platz 2 belegten Vereine aus Crawinkel in Thüringen. Die Westernreiter der "Lämmerberg Ranch" und die Gewichtheber der SG "Jugendkraft" Crawinkel lockten 3.417 Unterstützer auf das Gelände der "Thüringeti". Bronze ging an die Musiker "local heroes e.V." und die Sportler des SV Eintracht Salzwedel in Sachsen-Anhalt, die 2.663 Menschen auf dem Flora-Sportplatz versammelten. Die Orte mit den zweit- und drittplatzierten Vereinen erhalten jeweils 1.000 EUR.

Als Gewinner können sich jedoch alle 20 Vereine fühlen, die bei der MDR Aktion mitgemacht haben: Deren Freude am aktiven Vereinsleben und ihr ehrenamtliches Engagement standen bei "MDR um 2" und "MDR um 4" zwei Wochen lang live im Mittelpunkt. Ob Sportvereine, Motocross-Fans, Tanz oder Dartsklub: 16.334 Menschen kamen zur Unterstützung auf Marktplätzen oder Vereinsgelände zusammen und würdigten so das ehrenamtliche Engagement ihrer Vereine.

Andreas Fritsch, Redaktionsleiter von "MDR um 2" und "MDR um 4": "Das aller guten Dinge drei sind, ist eine alte Weisheit. Dass aber unser dritter Vereinssommer alle bisherigen in den Schatten stellt, haben wir nicht erwartet. Mitten in den Sommerferien so viele engagierte Ehrenamtler mit Spaß an ihrer Vereinsarbeit zu erleben und ins Rampenlicht stellen zu können, hat uns und unser Publikum gleichermaßen begeistert. Mich macht es glücklich, dass wir so viele Menschen kennen lernen durften, die ehrenamtlich tolle Arbeit leisten und somit zum Zusammenhalt in den Kommunen Mitteldeutschlands beitragen."

Die Reporterinnen Janett Eger und Gesine Schöps waren in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterwegs und besuchten für die MDR- Sommeraktion ab Montag, 8. Juli insgesamt 20 Vereine in Pößneck, Aderstedt, Salzwedel, Dippoldiswalde, Aue-Bad Schlema, Greiz, Ballenstedt, Crawinkel, Braunsbedra und Werdau.

MDR-Moderatorin Janett Eger freut sich für die Sieger aus Werdau: "Der Vereinssommer 2019 war einfach nur spektakulär! So viele tolle unterschiedliche Vereine, die sich so sehr ins Zeug gelegt haben - da war jeder Tag ein Erlebnis, auch für uns als MDR Team!

Und Werdau hat natürlich alles getoppt: 4534! Doppelt so viele, wie der Gewinner 2018 anzog - und das war schon gigantisch. Aber eigentlich haben ja alle Vereine gewonnen: eine tolle Zeit miteinander und viele kreative Ideen für die Zukunft." Auch MDR-Reporterin Gesine Schöps ist beeindruckt: "Es war einfach toll zu sehen, wie die Vereine zusammengewachsen sind. Der Vereinssommer hat sie einander näher gebracht und es sind echte Freundschaften entstanden. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, in dieser Atmosphäre zu arbeiten."

