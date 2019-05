MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Bei MDR KULTUR wird's "gotisch" - Dokus, Live-Sessions und Co. zum "Wave-Gotik-Treffen"

Das schwärzeste Festival der Welt hat vom 7. bis 10. Juni bei MDR KULTUR sein Zuhause. Zum 28. "Wave-Gotik-Treffen" (WGT) in Leipzig gibt es neben einem umfangreichen Web-Spezial auf mdr-kultur.de eine neue TV-Dokumentation über die Entwicklung der Szene - "online first" zu sehen ab 7. Juni in der Mediathek und am 9. Juni um 22 Uhr im MDR-Fernsehen. Erstmals veranstaltet MDR KULTUR zudem Live-Sessions in der "Moritzbastei".

Im heutigen "Conne Island" fing 1992 mit 2.000 Besuchern alles an: Die Idee für ein Festival voller "Goth"-Musik war geboren. Heute ist das Leipziger "Wave-Gotik-Treffen" mit über 20.000 Besuchern das weltweit größte Festival der schwarzen Szene. Diese enorme Entwicklung beschreibt auch die neue Dokumentation von MDR KULTUR "The Golden Age Of Darkness - Wie Goth die Welt eroberte", die ab 7. Juni "online first" in der MDR-Mediathek zu sehen ist. Im MDR-Fernsehen wird die Dokumentation am Pfingstsonntag, 9. Juni, um 22 Uhr ausgestrahlt.

In dem Film von Simone Unger und Marcus Fitsch geht es aber nicht nur um die zarten Anfänge des "WGT" und dessen Entwicklung zum Kultfestival, sondern vor allem auch um die Geschichte der "dunklen" Musik. Erzählt wird, wie Ende der 1980er-Jahre alles begann und wie sich der "Goth" musikalisch weiterentwickelte. Der Sound wurde härter, metallischer, elektronischer. Die Bayreuther Band "Das Ich" definiert derweil mit ihrer "Neuen Deutschen Todeskunst" gleich ein ganzes Genre. In der Doku kommen neben nationalen und internationalen Künstlern wie Peter Heppner von "Wolfsheim" und der Band "Within Temptation" auch Szenekenner wie der Radiomoderator Ecki Stieg, der in seiner Sendung "Grenzwellen" Underground- und Goth-Künstler vorstellte, zu Wort.

Im Anschluss an den Film zeigt das MDR-Fernsehen am Pfingstsonntag um 22.30 Uhr in einer Wiederholung die Dokumentation "Roots of Darkness - Der Anfang von Wave und Gothic".

Noch mehr "WGT" mit täglich aktuellen Fotostrecken, Videos und Berichten gibt es im großen Web-Spezial auf mdr-kultur.de. Geplant sind u. a. Bildergalerien von den Gesichtern des Festivals und vom Viktorianischen Picknick. Im Netz gibt es zudem Interviews u.a. mit Bestseller-Autor Sebastian Fitzek, der in diesem Jahr zum ersten Mal beim "WGT" dabei ist. Darüber hinaus veranstaltet MDR KULTUR erstmals am Samstag und Sonntag Live-Sessions in der "Moritzbastei" u.a. mit Saeldes Sanc feat. Ernst Horn, Laura Carbone und Mila Mar. Berichte und Videos von den Konzerten gibt's ab Pfingstmontag im Web-Spezial.

Hinweis an die Redaktionen: Die Dokumentation steht für die Presse ab 5. Juni im Online-Vorführraum bereit. Für das Publikum ist der Film ab 7. Juni in der MDR-Mediathek abrufbar.

