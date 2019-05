MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Jan Vogler und die Dresdner Musikfestspiele im MDR

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Er reist mit seinem Cello um die Welt und wird überall als "Sänger auf vier Saiten" gefeiert. Der Cellist Jan Vogler ist aber auch ein umtriebiger Kulturmanager und seit 2008 Intendant der Dresdner Musikfestspiele. Am 16. Mai überträgt MDR KULTUR ab 20.05 Uhr live im Radio und als Video-Livestream unter mdr-kultur.de den diesjährigen Auftakt des Festivals. Im Anschluss um 23.05 Uhr sendet das MDR-Fernsehen eine neue Folge der Reihe "Lebensläufe" mit Jan Vogler.

Er ist Dresdens selbsternannter "Künstlerischer Außenminister": Der Weltklasse-Cellist Jan Vogler ist bereits seit 1984 mit dem sächsischen "Elbflorenz" verbandelt. Damals kam der 20-jährige Ost-Berliner zur sogenannten "Wunderharfe" nach Dresden. Seit seinem Ausscheiden als Erster Konzertmeister in der Sächsischen Staatskapelle gastiert Vogler als weltweit geschätzter Solist in den berühmtesten Konzerthäusern auf allen Kontinenten. Zwei Dinge begleiten Vogler stets auf seinen musikalischen Tourneen: sein Stradivari-Cello "Castelbarco/Fau" aus dem Jahr 1707 und die Überzeugung, dass Musik Menschen eher verbindet als trennt. Dafür stehen auch die Dresdner Musikfestspiele, die der Cellist seit 2008 als Intendant leitet.

Mit ausgewählten Programm-Highlights begleitet MDR KULTUR den Auftakt des diesjährigen Festivals am 16. Mai, das sich zum 100. Bauhaus-Geburtstag mit dem Motto "VISIONEN" musikalischen Vordenkern widmet. Los geht es um 18.05 Uhr mit einem Radio-Spezial zu den Dresdner Musikfestspielen. Ab 20.05 Uhr überträgt MDR KULTUR dann das Eröffnungskonzert aus dem Dresdner Kulturpalast live im Radio und als Video-Livestream bei mdr-kultur.de. Auf dem Programm stehen zwei Komponisten mit Dresden-Bezug und seinerzeit revolutionären Kompositionen: Carl Maria von Webers Ouvertüre zur Oper "Euryanthe" und Robert Schumanns 1. Sinfonie "Frühlingssinfonie". Es spielt das Dresdner Festspielorchester unter der Leitung von Ivor Bolton. Dazu kommen ausgewählte Lieder von Franz Schubert, gesungen vom Dresdner René Pape.

Im Anschluss an das Eröffnungskonzert geht es um 23.05 Uhr im MDR-Fernsehen in einer neuen Folge der Reihe "Lebensläufe" um den Festival-Intendanten Jan Vogler. Erzählt wird unter anderem seine DDR-Lebensgeschichte, als er mit Blick auf die Berliner Mauer gern in die Notenwelt von Bach, Beethoven und Schumann flüchtete.

Einen Überblick über die Höhepunkte des Festivals gibt es im Netz unter mdr-kultur.de.

Pressekontakt:

MDR, Presse und Information, Alexander Hiller,

Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell