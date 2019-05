MDR Mitteldeutscher Rundfunk

"25 Jahre BRISANT - Wir sind deins"

Ein Dokument

Leipzig (ots)

Das ARD-Magazin "Brisant" feiert Jubiläum - u. a. mit einem Event-Tag am 11. Mai vor Ort in Leipzig und einer TV-Geburtstagsshow. Mitfeiern werden u. a. Harald Glööckler, Singer-Songwriter Joris, die Schauspielerinnen Sonja Kirchberger und Andrea Kathrin Loewig, Prinz Frédéric von Anhalt und die Sängerinnen Linda Hesse und Annemarie Eilfeld

Seit 25 Jahren berichtet "Brisant", was Deutschland und die Welt bewegt und ist damit zu einem Markenzeichen im Ersten geworden. Das Jubiläum wird nicht nur entsprechend im Programm gewürdigt, sondern mit einem Event-Tag am 11. Mai gefeiert, zu dem die Redaktion viele prominente Ehrengäste wie z. b. Heino & Hannelore, Andrea Kathrin Loewig, Wolfgang Lippert, Harald Glööckler, Cheryl Shepard, Prinz Frédéric von Anhalt, Linda Hesse, Sonja Kirchberger, Annemarie Eilfeld, Alexander Held, Nevio Passaro und ehemalige Brisant-Moderatoren wie z. B. Axel Bulthaupt eingeladen hat. Gekrönt wird der Tag mit einer Brisant-Geburtstagsshow im MDR-Fernsehen. Singer-Songwriter Joris hat dafür seine neue gefühlvolle Single im Gepäck, Giovanni Zarrella "beswingt" das Publikum und Schlager-Star Patrick Lindner sorgt mit Comedienne Daphne de Luxe für Stimmung. "25 Jahre BRISANT - Die Geburtstagsshow" mit bewegenden, spannenden und humorigen Rück- und Vorausblicken wird moderiert von Mareile Höppner und Kamilla Senjo.

Im MDR-Fernsehen ist die 50-minütige Show am 12. Mai um 00:35 Uhr zu sehen. Wiederholt wird sie um 15:35 Uhr.

Die Zuschauer konnten sich im Vorfeld für die begrenzten Plätze zum Event-Tag in Leipzig bewerben und wurden über das Programm bereits ausgelost.

Wir laden Sie zum Event-Tag "25 Jahre BRISANT - Wir sind deins" mit Zuschauern, Prominenten, Senderverantwortlichen und Ehrengästen herzlich ein:

am Samstag, den 11. Mai 2019 von 12:00 - 18:30 Uhr zum MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNK in Leipzig (Treffpunkt ab 11:30 Uhr: Haupteingang Kantstraße 71-73, 04275 Leipzig)

Ablauf:

12 Uhr: Backstage-Tour durch die Redaktionsräume, Schnittplätze, Maske, Kostüm und Studio mit den Moderatorinnen Mareile Höppner, Kamilla Senjo und der Promiexpertin Susanne Klehn 14 Uhr: Fototermin mit Mareile Höppner, Kamilla Senjo und Susanne Klehn 15 Uhr: Offizielle Begrüßung durch MDR-Intendantin Frau Prof. Karola Wille im Anschluss Fotomöglichkeit der anwesenden prominenten Gäste beim "Get together" 16:30 Uhr: "25 Jahre "Brisant" - TV-Show" in der benachbarten "Media City Leipzig" (fotografische Begleitung möglich)

Bitte akkreditieren Sie sich vorab mit dem beigefügten Antwort-Formular bis zum 8. Mai per E-Mail an presse@mdr.de sowie presse@picturepuzzlemedien.de.

Pressekontakt:

MDR, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 300 6432, presse@mdr.de



Picture Puzzle Medien, Ulrike M. Schlie,

presse@picturepuzzlemedien.de

