Tatort "Das Nest" fesselt am Sonntagabend fast 10 Millionen - MDR freut sich über tollen Start für sein neues Dresden-Team

Der siebte Dresden-Tatort begeisterte am Sonntagabend mit einem packenden Thriller 9, 67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil von 27, 7 Prozent. Auch bei den Jüngeren überzeugte der Tatort aus Dresden: Von den 14- bis 49-jährigen schalteten 2, 72 Millionen ein, das ist ein Marktanteil von 23, 8 Prozent.

Der MDR freut sich über diesen Publikumserfolg für seinen neuesten Dresden-Tatort, bei dem zum ersten Mal Cornelia Gröschel als Leonie Winkler ermittelt: "Ein toller Erfolg für unser neues Team - ich bin sehr stolz darauf, dass wir mit Cornelia Gröschel und Karin Hanczewski zwei so großartige junge Schauspielerinnen haben, die gemeinsam die Krimi-Szene am Sonntagabend aufmischen. Nicht zu vergessen: Die eindrucksvolle Rolle von Martin Brambach, der unser Team bereichert. Wir sind mit dieser Konstellation sehr glücklich", so MDR-Fiktionchefin Jana Brandt.

Der nächste Tatort aus Dresden mit dem Arbeitstitel "Nemesis" wurde bereits im Spätherbst 2018 gedreht und wird voraussichtlich im August im Ersten zu sehen sein.

