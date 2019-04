MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Henriette Fee Grützner moderiert MDR-Magazin "Einfach genial"

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Ab 23. April präsentiert Henriette Fee Grützner das MDR-Erfindermagazin "Einfach genial" - immer dienstags um 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen.

Das MDR-Publikum kennt Henriette Fee Grützner bereits aus anderen TV-Formaten. Beispielsweise war sie für die Verbrauchersendung "Voss & Team" als Reporterin unterwegs und für das ARD-Format "Vorsicht, Verbraucherfalle!" im Einsatz.

"Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe und die Begegnungen mit den Menschen vor und hinter der Kamera. Richtig gespannt bin ich vor allem auf die vielen neuen Erfindungen", sagt die 32-Jährige.

Das Erfindermagazin gehört beim MDR zur Redaktion "Wirtschaft und Ratgeber". Redaktionsleiter Achim Schöbel freut sich auf die neue Moderatorin: "Wir sind überzeugt, dass Henriette mit ihrer sympathischen Art ganz hervorragend zu 'Einfach genial' passt."

Geboren und aufgewachsen ist Henriette Fee Grützner in Berlin. Sie hat Musicalgesang und Schauspiel studiert und ist bundesweit an Theatern aufgetreten - unter anderem in Plauen, Zwickau und Dresden. Während ihres Volontariats beim Privatradio hat sie das journalistische Handwerkszeug erlernt und das Moderieren für sich entdeckt. 2017 wurde sie als "Beste Newcomerin" mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet.

Bei "Einfach genial" löst Henriette Fee Grützner die bisherige Moderatorin Janett Eger ab, die das Format seit 2016 präsentierte und nun die Sendung "MDR Zeitreise" moderiert.

"Einfach genial", dienstags 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen, www.mdr.de/einfach-genial.

Pressekontakt:

MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich, Tel.: (0341) 3 00

6545, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell