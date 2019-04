MDR Mitteldeutscher Rundfunk

"Lammerts Leichen" - die Serie geht weiter

Der MDR setzt ab 23. April die Miniserie "Lammerts Leichen" zum Tatort Dresden online unter www.daserste.de/lammerts-leichen fort, produziert von Wiedemann & Berg. Im Mittelpunkt der kleinen, bösen, schwarzhumorigen Storys steht auch diesmal der skurrile Dresdner Tatort-Pathologe Dr. Falko Lammert, gespielt von Peter Trabner.

Keiner ist näher an den Mordopfern als Falko Lammert, der Verbindungsmann zwischen dem Dies- und dem Jenseits. Auf der Flucht vor der verrohten Welt und seiner anstrengenden Familie kann er den Toten stundenlang seine Sicht auf die Dinge erklären, während er sie untersucht und über ihr Schicksal sinniert. In den sechs neuen Folgen spielen neben Peter Trabner Milena Dreißig, Sebastian Schwarz, Camille Dombrowski, Rainer Reiners, Matthias Harrebye-Brandt und Adina Vetter mit. Buch und Regie stammen erneut von Ralf Husmann.

"Die vielen begeisterten Rückmeldungen unserer Serien-Nutzer auf den Social-Media-Kanälen haben uns darin bestärkt, das Format fortzusetzen. Inhaltlich erfrischend und qualitativ hochwertig ergänzt es unseren Tatort aus Dresden auf den digitalen Plattformen und sorgt damit für großes Interesse und eine breite Publikumsansprache", so MDR-Fernsehfilmchefin Jana Brandt.

Auch in den sechs neuen ca. 5-minütigen Folgen von "Lammerts Leichen" treffen die großen Fragen des Dresdner Rechtsmediziners nach dem Sinn des Lebens, des Berufs und der Liebe auf die kleinen Fragen des Alltags. Warum viele Menschen Angst vor Kriminalität haben, aber keiner vor einem Herzinfarkt, obwohl daran doch viel mehr Leute sterben. Warum man sich jetzt, wo rund um die Uhr auf verschiedene Arten die ganze Welt erreichbar ist, immer noch einsam fühlt. Und warum einen jeder Tag dem Tod ein Stück näher bringt und manche trotzdem ihre Zeit damit verplempern, ihre Zähne zu bleachen oder Kommentare ins Internet zu schreiben ...

Kurzinhalte der Folgen:

"Jessica": Falko Lammerts Nichte Jessica möchte "Superstar" werden. Um ihr die jugendlichen Flausen auszutreiben, wird sie zu ihrem Onkel in die Pathologie geschickt. Doch Lammert kann sich der Schönheit und Poesie von Jessicas Gesang nicht entziehen. Manchmal liegt das Glück eben nicht nur in einem abgeschlossenen Medizinstudium ...

"Frau Duckwitz": Frau Horn, die Reinemachfrau der Gerichtsmedizin, ist krank. Frau Duckwitz soll sie vertreten. Aber warum muss sie das am Freitagabend kurz vor Feierabend tun?! Falko Lammert ist sichtlich genervt. Doch hinter Frau Duckwitz' fröhlichforscher Fassade verbirgt sich eine zarte, verletzte Seele. Und Lammert zeigt ihr, dass man auch an einem Ort des Todes Leben wieder lernen kann.

"Herr Kessler": Frank Kessler vom Bestattungshaus Leuwitz ist ein echter Spaßvogel. Also, wenn man Sprüche wie "Tumor ist, wenn man trotzdem lacht" oder ulkige Selfies mit den Toten für spaßig hält. Gerichtsmediziner Lammert macht es sich zur Aufgabe, dem überdrehten Kessler wieder ein wenig Respekt vor den Toten und den Lebenden einzuflößen.

"Herr Radke": 24 Jahre lang hat Herr Radke Lebensversicherungen an die Frau und den Mann gebracht. Seinem Leben hat das anscheinend nicht so gut getan. Jetzt liegt er vor Lammert auf der Bahre. Aber immerhin hat er aus seinen Fehlern gelernt und ein paar Ratschläge in petto für den chronisch überarbeiteten Gerichtsmediziner Falko Lammert.

"Herr Lahnstein": Den auf Englisch, Dänisch und Hebräisch fließend parlierenden Star-Gerichtsmediziner Lahnstein findet Falko Lammert schlichtweg zum ... Doch, auch wenn man dem Super-Spezialisten wissenschaftlich nichts vormachen kann, wenn es um Herzensbildung und Menschlichkeit geht, schlägt ihn Lammert um Klassen.

"Frau Balzer": Staatsanwältin Balzer möchte endlich einmal bei einer Obduktion dabei sein. Zu lange wird sie schon von den Kolleginnen und Kollegen belächelt, weil sie mit dem Tod "so ihre Probleme hat". "Freizeit-Buddha" Falko Lammert zeigt der verbissenen Frau, dass man erst das Leben zulassen muss, um den Tod zu ertragen.

