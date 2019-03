MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Set-Besuch bei "In aller Freundschaft" zu gewinnen

Seit zehn Jahren spielt Markus Neumann den Notarzt in der ARD-Erfolgsserie "In aller Freundschaft". Viele Fans fragen nach seinem Rollennamen. Tatsächlich ist er bis heute der namenlose "Mister X". Das soll sich zu seinem Jubiläum endlich ändern. Für die Fans der Serie heißt es nun: Mitmachen, einen Namen einreichen und mit etwas Glück einen Set-Besuch gewinnen!

Immer souverän und kompetent, aber ohne Namen! Das muss sich ändern! Die Zuschauer können dabei helfen: Sie können ihren Namensvorschlag einreichen und damit automatisch an der "In aller Freundschaft"-Verlosungsaktion teilnehmen. Als Gewinn winkt ein Set-Besuch bei den Dreharbeiten zu einer ganz besonderen Folge. Zu welcher? Klar: Es ist die Folge, in der "Mister X" zum ersten Mal mit seinem brandneuen Namen angesprochen wird!

Im wahren Leben arbeitet Kleindarsteller Markus Neumann als freier Nachrichtenredakteur und Sprecher bei MDR aktuell und MDR JUMP. Die Notarztrolle bei "In aller Freundschaft" sorgt für Abwechslung in seinem Leben: "Es ist ein Hobby, ein außergewöhnliches, aber ein sehr schönes und abwechslungsreiches. Wer kann schon von sich behaupten: Ich habe Marianne Sägebrecht operiert, einen verletzten Sky du Mont in die Notaufnahme gebracht oder Nina Bott im OP-Saal den Puls gefühlt?"

An seinen ersten Tag kann sich der 43-Jährige noch bestens erinnern, denn er ging von einem Casting aus: "Am Set total nervös angekommen, war meine Verwunderung groß, dass so viele Menschen inklusive einige Hauptdarsteller vor Ort waren. Aber ich dachte mir nichts weiter dabei, denn vom Fernsehen und von Filmarbeiten hatte ich keine Ahnung. Ich habe vom Regisseur das Einmaleins der Dreharbeiten erhalten und dann hieß es: ,Ruhe bitte, wir drehen. Kamera läuft, Ton ab uuuuuund Bitte!'" Die erste Szene war im Kasten - so schnell kann es gehen.

Nun sind zehn Jahre ins Land gegangen und zu seinem Jubiläum soll Markus Neumann seinen Seriennamen geschenkt bekommen. Dafür werden richtig gute Vorschläge gesucht.

Unter www.mdr.de/iaf-name-gesucht können die Zuschauer ab Montag, 1. April, 10 Uhr bis zum 10. April, 24 Uhr ihre Vorschläge einreichen. Redaktion und Produktion wählen aus allen Einsendungen die besten drei Vorschläge aus. Dann sind wieder die Zuschauer gefragt und können ihren Favoriten über eine zweite Abstimmung auswählen. Der Name mit den meisten Stimmen wird dann tatsächlich ins Drehbuch geschrieben!

Die drei Finalvorschläge gewinnen einen Set-Besuch bei "In aller Freundschaft" sowie ein Erinnerungsfoto mit Markus Neumann.

