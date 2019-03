MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR KLASSIK auf der Leipziger Buchmesse 2019: Mitmachaktionen und Bühnenprogramm

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Leipzig (ots)

"In dir steckt Musik. Wir zeigen es dir!" Unter diesem Motto lädt MDR KLASSIK mit seinem Jugend-Musik-Netzwerk Clara zu einer Entdeckungsreise auf der Spur von Klängen, Tönen und Instrumenten ein. Am Stand auf der Leipziger Buchmesse (Halle 4, A303) gibt es vom 21. bis 24. März täglich von 10 bis 18 Uhr ein spannendes Programm zum Mitmachen, Erforschen und Ausprobieren. Der MDR-Rundfunkchor ist am 22. März bei einem A-cappella-Konzert im Paulinum zu erleben.

Leipzig ist traditionell eine Messestadt, aber auch eine Buchstadt und eine Musikstadt. Was läge also näher, als auf der Leipziger Buchmesse Musik zu machen! MDR KLASSIK ist mit seinem Jugend-Musik-Netzwerk Clara auch in diesem Jahr wieder dabei und hat am Stand A303 in der Messehalle 4 täglich von 10 bis 18 Uhr viele Angebote rund um die Themen Instrumente, Musikmachen und Komponieren zusammengestellt. Vorbeikommen und mitmachen!

Interaktiv mit dem Tablet: Komponieren und ein Blick ins digitale Orchester

Bei MDR KLASSIK können die Messegäste mit dem Tablet komponieren und sich ihre Melodien und Klänge per Mail direkt ins eigene Postfach schicken. Außerdem können die Messebesucherinnen und -besucher auf dem Tablet ein digitales Orchester anschauen: Was machen die einzelnen Stimmgruppen? Wie klingen die Instrumente? Und wie hängt das alles mit der Partitur zusammen? Eine interaktive Entdeckungsreise in die Welt des Sinfonieorchesters.

Selbstgemacht - Instrumentenbau aus Alltagsgegenständen

Ran an die Scheren und Klebertuben - und los! Unter professioneller Anleitung können am Messestand wieder allerlei Instrumente aus zum Teil ziemlich kuriosen Alltagsgegenständen gebastelt werden. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Horn aus einem Gartenschlauch? Einer Oboe aus einem Strohhalm? Oder mit einer Panflöte aus Bambusstäben? Die fertigen Instrumente werden anschließend nach Herzenslust bunt verziert. Ihr musikalisches Talent können die Gäste in der Clara-Klangbox unter Beweis stellen, wo sie eigene Aufnahmen machen. Diese dürfen sie anschließend auf einem MDR KLASSIK-USB-Stick mit nach Hause nehmen.

MDR-Clara live im Buchmesse-Musikcafé

Neben dem MDR KLASSIK-Messestand begibt sich MDR-Musikvermittler Ekkehard Vogler gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Neuen Nikolaischule Leipzig und dem Ensemble Nobiles noch tiefer hinein in die digitale Welt: In ihrem interaktiven Bühnenprogramm "Algorithmisches Klanglabor!" führen sie digitale Prozesse mit analoger Musik zusammen. Was hat das Handlungsschema eines Roboters mit dem Ablaufplan eines Musikstückes gemeinsam? MDR-Clara gibt genau darauf eine Antwort: täglich im Musikcafé der Leipziger Buchmesse (Halle 4, Stand A401). "Algorithmisches Klanglabor!" gibt es am 21. und 22. März jeweils von 11 - 12 Uhr und am 23. und 24. März von 12 - 13 Uhr.

Tuten und Blasen und Streichen beim Instrumentenkarussell

In der Halle 4, Stand A509 zeigen Instrumentenbauer, woher die Sounds kommen, die beispielsweise das Tablet mit der Komponier-App erzeugt: Beim Instrumentenkarussell im Musikzimmer (Halle 4, Stand A500) können die einzelnen Orchesterinstrumente gemeinsam mit Profis aus dem MDR-Sinfonieorchester genauer unter die Lupe genommen werden. Hier gibt es Streich-, Holz- und Blechblasinstrumente zum Anfassen und Ausprobieren. Wie hält man eine Violine? Wie spielt man Trompete? Die Workshops finden am 21. März von 12 - 13 Uhr und von 15 - 16 Uhr statt, am 23. und 24. März von 11 - 12 Uhr und 14 - 15.30 Uhr.

Buchmessechor & Musiklehrertag

Wer gerne singt, kann sich auf der Internetseite der Leipziger Buchmesse für den Buchmessechor 2019 anmelden, der am Abschlusstag der Messe, 24. März ab 14 Uhr, in der Glashalle mit dem MDR-Rundfunkchor unter Leitung von Risto Joost auftritt. Vor allem in Tenöre und Bässe werden noch aufgenommen.In diesem Jahr steht Musik zum Thema "Freiheit" im Zentrum, darunter Stücke wie "Die Gedanken sind frei" und "We shall overcome". Am zweiten Messetag veranstalten MDR KLASSIK und der Bundesverband Musikunterricht gemeinsam mit der Buchmesse den Musiklehrertag, der traditionell von MDR-Musikvermittler Ekkehard Vogler eröffnet wird. Zusätzlich sind die Stände von MDR KLASSIK und den Instrumentenbauern während der gesamten Messe Stationen des Buchmessequiz, bei denen spannende Aufgaben zum Thema Musik gelöst werden können.

MDR-Rundfunkchor mit A-cappella-Konzert im Paulinum

Mit Chorwerken der Romantik verbindet der MDR-Rundfunkchor zur Buchmesse die Traditionen Leipzigs als Musik- und Verlagsstadt. In seinem Konzert unter Leitung von Risto Joost am Freitag, 22. März ab 20 Uhr im Paulinum steht u.a. Musik von Mendelssohn, Brahms und Mahler auf dem Programm. Tickets zu 21,50 Euro unter www.mdr-tickets.de.

Weitere Informationen: www.mdr-klassik.de

Pressekontakt:

Ansprechpartnerin bei MDR KLASSIK: Miriam Ritter,

E-Mail: Miriam.Ritter@mdr.de, Telefon: (0341) 3 00 87 04

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell