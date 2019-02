MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Udo zum Anfassen! - MDR JUMP verlost Freikarten für Preview mit Panikrocker

Leipzig (ots)

Mittendrin sein bei MDR JUMP und zwei außergewöhnlichen Filmpremieren im Beisein von Udo Lindenberg: Für die Preview der Doku "Udo Lindenberg - Volle Fahrt voraus!" und des Konzertfilms "Udo Lindenberg - Live vom Atlantik" im Leipziger Westbad verlost MDR JUMP jetzt Freikarten.

Udo Lindenberg ist einmalig und eine generationsübergreifende Identifikationsfigur für unzählige Fans. Für 100 MDR JUMP Hörer bietet sich am 20.02. die exklusive Möglichkeit, mittendrin zu sein und Udo Lindenberg aus nächster Nähe zu erleben: bei der feierlichen Preview der neuen Doku "Udo Lindenberg - Volle Fahrt voraus" und des Konzertfilms "Udo Lindenberg - Live vom Atlantik" im Westbad in Leipzig.

Udo-Fragen beantworten und dabei sein!

Wer im Beisein des "Panikpräsidenten" höchstpersönlich die Premiere der eindrucksvollen Filme erleben möchte, muss eine von den MDR JUMP-Moderatoren gestellte Frage zu Udo Lindenberg richtig beantworten. Ab sofort gibt es mehrmals täglich zwischen 5 und 22 Uhr im Radioprogramm von MDR JUMP die Möglichkeit, an dem Freikarten-Gewinnspiel teilzunehmen. 0800 - 1 23 23 40 ist die kostenlose Nummer ins Sendestudio.

Zusatzchance online

Auf der Senderwebsite www.jumpradio.de gibt es eine zusätzliche Möglichkeit, Freikarten für die feierliche Preview zu gewinnen: Unter allen Teilnehmern, die fünf Quizfragen richtig beantwortet haben, werden 10 x 2 Freikarten verlost.

Doku und Konzertfilm laufen erst bei der Preview und am 22.02. im Ersten

Für die feierliche Preview am 20.02. im Westbad in Leipzig haben sich noch weitere Stargäste angesagt. Gezeigt werden sowohl die Dokumentation "Udo Lindenberg - Volle Fahrt voraus!" als auch der Konzertfilm "Udo Lindenberg - Live vom Atlantik". Beide Filme haben am 22.02. ab 22.30 Uhr ihre TV-Premiere im Ersten.

Alle Infos zu dem Gewinnspiel, den Teilnahmebedingungen sowie zur Veranstaltung gibt es im Internet auf der Sendewebseite jumpradio.de.

