"Die Gier nach Gold": Erster Wintersportler packt zu Blutdoping in Deutschland aus

Leipzig (ots)

ARD-Doku aus der Reihe "Geheimsache Doping" heute um 16.00 Uhr im Ersten

Am 23. Februar 2014 musste der österreichische Skilangläufer Johannes Dürr nach einer positiven Probe auf das Ausdauerdopingmittel EPO die Olympischen Spiele in Sotschi verlassen. Im Film "Die Gier nach Gold" (MDR) der Autoren Hajo Seppelt, Wolfgang Bausch und Rolf-Günther Schulze heute, 17. Januar 2019, um 16.00 Uhr im Ersten packt der überführte Betrüger zu Blutdoping in Deutschland aus.

Erstmals gelingt es TV-Reportern, dass ein Wintersportler seine Doping-Biografie vor der Kamera offenlegt: vom Talent bis zum Weltklassemann. Johannes Dürr, der für den Österreichischen Skiverband startete, erzählt, wie er Schritt für Schritt an verbotene Mittel herangeführt wurde. "Da ist mir eben gesagt worden, wie oft ich das nehmen muss. Also, es ist um EPO gegangen und um Wachstumshormone." Der 31-Jährige zeigt, wie er es gemacht hat: "Und dann habe ich einfach in die Vene hineingestochen und dann habe ich das reingedrückt."

Anders als bisher berichtet ein Wintersportler vom ganzen Ausmaß seines Betruges, der seinen Höhepunkt in Deutschland hatte. Johannes Dürr: "2013 kam ich mit einem anderen Athleten ins Gespräch. Und während dieses Gesprächs stellte sich eben heraus, dass er bereits Eigenblutdoping macht, und er machte mir das Angebot, mal bei seiner Quelle nachzufragen, ob ich auch dabei sein kann - in Deutschland."

Johannes Dürr führt das Fernsehteam an die Orte, an denen er sein Blut behandeln ließ: München, Irschenberg - und "die Rückführung hat eigentlich immer vor Ort stattgefunden bei den Wettkämpfen. Zum Beispiel in Oberhof in Thüringen am Start vor der Tour de Ski". Der Österreicher kritisiert außerdem die Scheinheiligkeit der Funktionäre: "Ich hab' das schon als sehr heuchlerisch empfunden". Es habe Aussagen gegeben, "die für mich ganz klar unterstrichen haben, man weiß schon Bescheid, was dazugehört, um ganz vorne zu sein".

Die neue Dokumentation aus der Reihe "Geheimsache Doping" wird heute, 17. Januar 2019, ab 16.00 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

