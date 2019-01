Von den Fans heiß ersehnt: Die neuen Folgen der Erfolgsserie "In aller Freundschaft"

1 weiterer Medieninhalt

Leipzig (ots) - Roland scheint die Frauen magisch anzuziehen. Immer wieder bekommt er eindeutige Avancen. Ob darunter doch noch einmal die Eine, Richtige ist? In der vergangenen Staffel hat Dr. Roland Heilmann mit Hilfe seiner Familie und Freunde ins Leben und den Alltag zurückgefunden. Mit der Liebe glaubt er allerdings, abgeschlossen zu haben. Doch ab 8. Januar 2019, dienstags um 21 Uhr, können die Zuschauer im Ersten mitfiebern.

Dr. Kathrin Globisch und Dr. Martin Stein, hoffen für ihren Freund auf eine neue Liebe. Dabei sind die beiden selbst bereit für dieses große Abenteuer. Doch Kathrin hält die Arbeit ordentlich auf Trab. Ihre Ausbildung zur Viszeralchirurgin beansprucht sie mehr als gedacht. Und Martin findet Gefallen an seinem neuen WG-Leben mit Dr. Maria Weber. Ob da vielleicht noch mehr geht?

Der "menschliche Faktor" ist nicht zu unterschätzen! Diese Erfahrung macht Verwaltungschefin Sarah Marquardt zu schaffen - beruflich und privat. Eine neue Kooperation könnte die Finanzlücke der Sachsenklinik schließen. Höchste Konzentration, Vermittlungsgeschick und Fingerspitzengefühl sind gefragt. Doch Sohn Bastian raubt Sarah jeden klaren Gedanken ...

"Auch in der 22. Staffel erzählen wir mit Leidenschaft von der Freude und dem Leid unserer Figuren. Die Zuschauer sollen die gesamte Gefühlsbreite, die das Leben bietet, wiederfinden", betont Fernsehfilm-Chefin Jana Brandt. "Wir suchen stets nach dramaturgischen Spannungsbögen, bei denen die Fans mitfiebern können. Dem Zusammenspiel von Harmonie und Diskrepanzen sowie spannenden, humorvollen und romantischen Momenten gilt unser besonderes Augenmerk. Dabei achten wir darauf, dass wir am Ende jeder Folge einen Lösungsvorschlag anbieten - medizinisch und zwischenmenschlich", so Jana Brandt weiter.

Die wöchentliche Serie "In aller Freundschaft", immer dienstags um 21 Uhr im Ersten, wird von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag des MDR und der ARD DEGETO produziert. Sie ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD. Die Redaktion hat Franka Bauer, für die Gesamtleitung ist Jana Brandt verantwortlich. Mehr zur Serie, Rollen und Darstellern unter mdr.de/in-aller-freundschaft/

