MDR-Fernsehen auch in 2018 auf Erfolgskurs

Leipzig (ots) - Das MDR-Fernsehen ist und bleibt mit einem Jahresmarktanteil von 9,1 Prozent das erfolgreichste Dritte Programm im jeweiligen Sendegebiet. Unter den in Mitteldeutschland am meisten gesehenen Programmen schafft es das MDR-Fernsehen erstmals - nach ZDF und Das Erste - auf Platz 3 und damit zum ersten Mal vor RTL.

"Bevor wir Programm machen, fragen wir uns immer, was die Zuschauerinnen und Zuschauer in Mitteldeutschland bewegt und was sie von ihrem MDR erwarten. Hier setzen wir jedes Jahr aufs Neue an, justieren und entwickeln Konzepte weiter", fühlt sich MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi in der Programmstrategie bestätigt und betont: "Unsere Stärken sind die regionale Kompetenz und die Vielfalt der Angebote von Information bis Unterhaltung. Wir stehen für aktuelle, kompetente und zuverlässige Informationen aus und für Mitteldeutschland. Dabei sind wir immer nah bei den Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen."

