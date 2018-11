Emotionen in der Sachsenklinik - MDR, Saxonia Media und Darsteller verabschieden sich bei "In aller Freundschaft" von Dieter Bellmann

1 weiterer Medieninhalt

MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK / In aller Freundschaft / Hund Hugo, Jutta Kammann (Oberschwester Ingrid Rischke), Dieter Bellmann (Prof. Gernot Simoni) © MDR/Rudolf K. Wernicke, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter MDR-Sendung und bei Nennung... mehr Bild-Infos Download

Leipzig (ots) - Auf den Tag genau ein Jahr nach dem Tod von Dieter Bellmann, widmen die Macher der ARD-Serie eine Folge dem beliebten Schauspieler. Als Prof. Gernot Simoni war er seit der ersten Folge dabei. Am 20. November um 21 Uhr nimmt das Team ganz offiziell im Ersten Abschied.

Professor Gernot Simoni hat mit seinem Tod eine Lücke hinterlassen. Da sind sich Verwaltungschefin Sarah Marquardt, der neue Klinikleiter Dr. Roland Heilmann und die Mitarbeiter einig. Deshalb haben sie zusammen mit seiner Witwe Ingrid Rischke für die neu gegründete Stiftung zu Ehren des verstorbenen Klinikchefs eine Benefiz-Radtour organisiert.

Jutta Kammann, die Prof. Simonis Lebensgefährtin Ingrid Rischke spielte, vermisst Dieter Bellmann schmerzlich: "Ich habe so viele schöne Erinnerungen an unsere gemeinsame 16-jährige Arbeit. Im Juni 1998 hatten wir unseren ersten gemeinsamen Drehtag bei ,In aller Freundschaft'. Das Erste, was mir auffiel, war die unverwechselbare, sonore, wunderbare Stimme. Eine Stimme mit sofortigem Wiedererkennungswert. Als der MDR dann beschloss, aus uns ein Paar zu machen, begann eine beispielgebende Partnerschaft. Wir kamen ja aus zwei extrem unterschiedlichen Gesellschaftssystemen. Und wir beide haben gezeigt, wie gut es funktionieren kann. Die Erinnerungen an den guten Schauspieler und Freund bleiben!"

Auch MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacob erinnert sich: "Dieter Bellmann hat sich mit seinem Charisma, seiner Spielfreude und hoher Professionalität in die Herzen der Fans gespielt. Seit der ersten Folge hat er ,In aller Freundschaft' stark geprägt, zunächst als Chefarzt, dann lange Jahre als medizinischer Direktor der "Sachsenklinik" und nach Professor Simonis Pensionierung als Berater."

Am 20. November wird nun noch mal an ihn erinnert und würdig Abschied genommen. Dabei kommt es auch zum Wiedersehen zwischen Dr. Heilmann und seinem Freund und früheren Kollegen Dr. Achim Kreutzer, gespielt von Holger Daemgen.

Die wöchentliche Serie "In aller Freundschaft", immer dienstags um 21 Uhr im Ersten, wird von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag des MDR und der ARD DEGETO produziert. Sie ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD. Die Redaktion hat Franka Bauer, für die Gesamtleitung ist Jana Brandt verantwortlich. Mehr zur Serie, Rollen und Darstellern unter mdr.de/in-aller-freundschaft/

Pressefotos unter ard-foto.de bzw. pressefoto@mdr.de.

Pressekontakt:

MDR: Kerstin Gensel-Dittmann, Presse und Information,

Tel.: (0341) 300 65 35 oder E-Mail: presse@mdr.de;

Twitter: @MDRpresse



SAXONIA MEDIA: Steffi Theuring, Pressesprecherin SAXONIA MEDIA,

Tel.: (0172) 3 62 88 08 bzw. steffi.theuring@saxonia-media.de

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell