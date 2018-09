"Wem gehört der Osten? - Die Ostsee" mit Medienpreis "Rufer" ausgezeichnet

Olaf Richter (Produzent), Lutz Hofmann (Regisseur) und Silke Heinz (Redakteurin MDR) v.l. / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7880 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/MDR Mitteldeutscher Rundfunk/MDR/Silke Heinz" Bild-Infos Download

Leipzig (ots) - Die Dokumentation von Lutz Hofmann, eine MDR-Koproduktion mit der Hoferichter&Jacobs Filmproduktion, erhielt heute in Rostock den Medienpreis der IHKs des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Kategorie Fernsehen.

Die Ostsee war der Sehnsuchtsort der Ostdeutschen schlechthin, nach der Wende allerdings auch das Eldorado für Spekulanten und Glücksritter. Die Konkursmasse an der ostdeutschen Küste sind 2000 Küstenkilometer, mit ihren Inseln, Werften, Schiffen und Häfen und den Seebädern mit mondänen Immobilien. All das musste 1990 neu bewertet und umverteilt werden.

Der Film in der Reihe "Wem gehört der Osten?" beleuchtet die Besitzverhältnisse im einstigen Ferienparadies der Ostdeutschen. Sie wurde unter 35 Einreichungen in der Kategorie Fernsehen ausgewählt.

Für die TV-Produktion, die erstmals am 5. Juni 2017 im MDR-Fernsehen ausgestrahlt wurde, zeichnen verantwortlich: Silke Heinz (MDR-Redaktion Geschichte, Dokumentationen & Osteuropa), Lutz Hofmann (Regie) und Olaf Jacobs (Produzent Hoferichter&Jacobs GmbH).

Mit dem "Rufer", der in den Kategorien Print, Hörfunk und Fernsehen sowie für online produzierte Beiträge vergeben wird, zeichnen die IHKs in Neubrandenburg, Rostock und Schwerin seit 2009 anspruchsvollen, differenzierenden und verantwortungsvollen Wirtschaftsjournalismus aus. Eine Anerkennung erfolgte im Bereich "Wirtschaft Online". Eingereicht werden konnten Beiträge, die sich auf die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern beziehen, sich durch außergewöhnliches journalistisches Handwerk auszeichnen und im Jahr 2017 produziert bzw. veröffentlicht wurden.

