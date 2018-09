Mehr Besucher und bestes Wetter: So war der MDR-Musiksommer

2 weitere Medieninhalte

Leipzig (ots) - Mit dem Abschlusskonzert ist am Samstag in Suhl der diesjährige MDR-Musiksommer zu Ende gegangen. Neun Wochen lang brachte das Festival hochrangige Künstler und Ensembles in die Regionen Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens. Insgesamt 16.000 Gäste, und damit wieder mehr als im Vorjahr, besuchten die Konzerte. Im nächsten Jahr beginnt der MDR-Musiksommer am 1. Juni. Der Vorverkauf startet bereits am 29. Oktober 2018.

Neun Wochen lang hat der MDR MUSIKSOMMER mitteldeutsche Burgen, Klöster und Parks zu seinen Sommerbühnen gemacht. Zum inzwischen 27. Mal konnten die Zuhörer während der Spielpause von Theatern und Konzerthäusern ein breit gefächertes Kulturangebot von Klassik und Crossover erleben. Mit 16.000 Besucherinnen und Besuchern wurde die Gästezahl gegenüber dem Vorjahr nochmal gesteigert. 14 der insgesamt 48 Konzerte waren ausverkauft.

Bei dem fast durchgehend sonnigen Sommerwetter konnten alle Open-Air-Konzerte, etwa im Schlosshof des Fürst-Pückler-Parks Bad Muskau oder auf der SEESTERN Panorama-Bühne Zeulenroda, wie geplant stattfinden. "Die Hitze hat kaum einen Konzertbesucher abgehalten, im Gegenteil, so kam oft erst die richtige Musiksommer-Atmosphäre auf.", ist sich MDR-Musiksommer-Manager Oliver Jueterbock sicher. "Und in den Kirchen waren die Gäste über die etwas kühlere Luft dankbar." Lediglich beim Gondelfahrtskonzert im Wörlitzer Landschaftspark musste ein Konzertteil wegen des Niedrigwassers in den Kanälen umdisponiert werden.

Neben der Fernsehübertragung des Eröffnungskonzerts mit den MDR-Ensembles unter Kristjan Järvi in Magdeburg war das Festival auch Programmbestandteil bei MDR KULTUR und MDR KLASSIK. Unter anderem wurden sechs der Konzerte live übertragen oder für eine spätere Sendung aufgezeichnet .

"Begeistert hat das Publikum das Konzert in der Kulturkirche Weißensee, wo Ort und Musik perfekt zusammengewirkt haben.", erzählt Jueterbock. Zu den musikalischen Höhepunkten gehörte aber auch das Konzert der exzellenten Blechblas-Komiker von Mnozil Brass in Bad Elster. Mit über 800 Besuchern war diese Veranstaltung, gemeinsam mit dem Eröffnungskonzert im Magdeburger Dom und dem Abschlusskonzert in Suhl, die größte Veranstaltung des Festivals. Etablierte Spielstätten wie die Wartburg oder die Rotkäppchen Sektkellerei Freyburg waren ebenfalls gut besucht. Mit Künstlern wie der norwegischen Jazzpop-Sängerin Silje Nergaard bewies der MDR-Musiksommer seine Vielseitigkeit, aber auch die MDR-Musiker präsentierten sich in verschiedenen Formationen vom Kammermusikduo bis zur vollen Sinfonieorchester- und Chorbesetzung.

Großen Anklang beim Publikum fand die neue Konzertreihe Dinnerconcerts, die musikalische und kulinarische Genüsse verband. Nahezu immer ausgebucht waren zudem die Führungen, in deren Rahmen die Besucher die Spielstätten schon vor Konzertbeginn erkunden konnten - etwa die Leuchtenburg in Kahla oder die Neue Synagoge Dresden.

Ausblick

Den 28. MDR-Musiksommer eröffnen MDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchor am 1. Juni unter Leitung von Risto Joost. Auch 2019 gibt es wieder mehr Konzerte als im Vorjahr zu genießen, denn das sommerliche Musikfestival wächst kontinuierlich weiter, nicht zuletzt aufgrund des Erfolgs und Wertschätzung bei Publikum und Künstlern.

