Drehstart für Tatort aus Weimar mit Nora Tschirner und Christian Ulmen

Dustin Loose (Regie); Arndt Schwering-Sohnrey (Rolle: Lupo); Christian Ulmen( Rolle: Lessing) und ein Foto von Nora Tschirner (Rolle: Kira Dorn). Am 19. Juni 2018 begannen in Weimar und Umgebung die Dreharbeiten des neuen MDR-Tatorts "Der verdammte Lothar" (AT). Weiterer Text über ots und... mehr Bild-Infos Download

Leipzig (ots) - Im Tatort "Der verdammte Lothar" (AT) tauchen die Ermittler Kira Dorn und Lessing tief in eine Westernwelt ein, in der Männer noch Waffen tragen, Frauen die Röcke raffen und "Auge um Auge, Zahn um Zahn" kein leerer Spruch ist.

Am 19. Juni 2018 begannen in Weimar und Umgebung die Dreharbeiten des neuen MDR-Tatorts "Der verdammte Lothar" (AT). Die Ermittlungen in ihrem achten Fall, für den auch einige Tage in Berlin gedreht wird, führen die Kriminalhauptkommissare Kira Dorn und Lessing in die Westernstadt El Doroda, dessen Besitzer Wolfgang Weber tot aufgefunden wurde. Schon bald geraten nicht nur die über ihre Kündigung verärgerten Pächter der Westernstadt unter Mordverdacht, sondern auch die Tiefbauunternehmerin Ellen Kircher. Schnell wird deutlich, dass an diesem Ort nicht bloß "Cowboy und Indianer" gespielt wird ...

An der Seite von Nora Tschirner und Christian Ulmen als Kira Dorn und Lessing ermitteln wieder Thorsten Merten als ihr Chef Kurt Stich, Arndt Schwering-Sohnrey als Polizist Lupo und Ute Wieckhorst als Rechtsmedizinerin Dr. Seelenbinder. In weiteren Rollen sind u.a. Peter Kurth, Marie-Lou Sellem, Christoph Letkowski und Martin Baden zu sehen.

Die Dreharbeiten laufen voraussichtlich bis Mitte Juli 2018.

Inhalt:

Ein toter Indianer wird bei Weimar aus der Ilm gefischt. Es handelt sich um Wolfgang Weber, dem die Westernstadt El Doroda gehörte. Von seinem Geschäftsführer Heinz Knapps (Peter Kurth) erfahren die Kommissare Lessing (Christian Ulmen) und Kira Dorn (Nora Tschirner), dass Weber den Pächtern der Westernstadt kündigen wollte. Haben diese in ihrer Verzweiflung eine Lynchparty gefeiert? Während Kira in El Doroda undercover ermittelt und beweist, dass ein echtes Cowgirl in ihr schlummert, stößt Lessing auf die eiskalte Tiefbauunternehmerin Ellen Kircher (Marie-Lou Sellem). Die lässt von ihrem rabiaten Sohn Nick (Martin Baden) Angst und Schrecken in der Westernstadt verbreiten, seit sie dort eine geothermische Bohrung in den Sand gesetzt hat, für die Weber nicht zahlen wollte. Als Heinz Knapps kurz darauf neben seinem toten Longhorn-Rind aufwacht, haben es die Kommissare mit einer ganzen Horde Verdächtiger zu tun.

"Der verdammte Lothar" (AT) stammt aus der Feder von Murmel Clausen und Andreas Pflüger. Regie führt Dustin Loose. Clemens Baumeister ist für die Kamera verantwortlich. Die Produzenten sind Nanni Erben, Quirin Berg und Max Wiedemann, Producerin Adrienne Fuhr. Der Redakteur des MDR ist Sven Döbler, die Redakteurin der ARD-Degeto ist Birgit Titze.

Der Tatort ist eine Produktion der Wiedemann & Berg Television im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks und der ARD Degeto.

Pressekontakt:

MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Sebastian Henne,

Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de

filmcontact, Julia Kainz,

Tel.: (030) 27 908 700, E-Mail: info@filmcontact.de

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell