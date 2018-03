MDR begleitet viertes Comedy-Festival "HumorZone" in TV, Hörfunk und Netz / Dreharbeiten zur MDR TV-Serie "Olaf verbessert die Welt" / Im Foto: Kabarettist Olaf Schubert / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7880 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei.... mehr Bild-Infos Download

Leipzig (ots) - Vom 7. bis 11. März wird in Dresden viel gelacht: An 13 Spielstätten gastieren über 100 Comedians aus ganz Deutschland. Die Highlights zeigt der MDR vom 7. bis 10. März täglich in einem TV-Magazin und sendet am 11. März die Abschlussgala. Das Festival wird präsentiert von MDR JUMP. Auch MDR KULTUR und MDR SACHSEN - Das Sachsenradio berichten. Darüber hinaus sind umfangreiche Informationen, Streams, Clips und Bilder unter spasszone.de, auf Facebook, Youtube und Instagram zu finden.

"Man darf auch mal lachen müssen!" heißt es erneut zur diesjährigen vierten Auflage des Dresdner Comedy-Festivals. Von Comedy und Kabarett bis hin zu Clown-Theater und A-cappella können sich die Gäste auf ein breitgefächertes Spaß-Programm freuen. Neben den Stars der Szene dürfen sich auch viele Newcomer auf der großen Bühne beweisen. Die Lachmuskeln beanspruchen u. a. Chris Tall, Johann König und Florian Schröder. Mit dabei sind auch die Stars von "Jogis Eleven" aus der MDR JUMP-Morningshow.

Im MDR-Fernsehen heißt es täglich von Mittwoch bis Samstag live aus dem Dresdner Club "Ost-Pol": "HumorZone 2018 - Das Magazin". Moderator Christian Meyer ("Comedy mit Karsten", "The Fuck Hornisschen Orchestra") beobachtet gemeinsam mit seinen Gästen das Künstlertreiben an den Festivaltagen und wertet die Highlights des Tages aus. Am ersten Abend gibt sich Schirmherr Olaf Schubert persönlich die Ehre.

Die Sendetermine im Überblick: Mittwoch, 7. März, 23.45 Uhr Donnerstag, 8. März, 23.55 Uhr Freitag, 9. März, 00.05 Uhr Samstag, 10. März, 00.15 Uhr

Kabarettist Michael Frowin ist am 8. März zu Gast im Mittagsprogramm bei "MDR um 11".

"MDR um 4" ist am Freitag, 9. März, mit Moderator Peter Imhof vor Ort. Seine Gäste: Olaf Schubert, Florian Schröder und Christian Meyer. Auch der MDR SACHSENSPIEGEL berichtet vom Festivalgeschehen.

Am Sonntag, 11. März, präsentiert Schirmherr Olaf Schubert im MDR-Fernsehen um 22.25 Uhr die Abschlussgala aus dem Schlachthof. Auf der Bühne versammelt er u.a. Chris Tall, Ingmar Stadelmann, Leo Bassi, Matthias Egersdörfer, Jochen Malmsheimer, Johann König, Masud und Der Tod. Geheim bleibt der Überraschungsgast des Abends. Der beste Nachwuchs-Humorist wird mit dem "Güldenen August" geehrt.

Die HumorZone im Hörfunk

MDR JUMP präsentiert die "HumorZone" und ist ab Montag, 5. März, bis Samstag, 10. März, täglich im Gespräch mit Festivalkünstlern, darunter Der Tod, Chris Tall, Florian Schröder und Gayle Tufts. Darüber hinaus wird das Festival auf dem MDR JUMP Facebook-Profil sowie online auf jumpradio.de begleitet.

Auch MDR SACHSEN - Das Sachsenradio begrüßt vom 7. bis 11. März täglich einen Gast in seinem Programm.

MDR KULTUR - Das Radio wird über den Eröffnungsabend in der Primetime berichten.

Verlosungsaktionen

"MDR um 11", "MDR um 4", MDR JUMP sowie MDR SACHSEN - Das Sachsenradio verlosen in ihren Sendungen Karten für die Festivalveranstaltungen in Dresden.

Die HumorZone im Netz

Auf spasszone.de finden die Nutzerinnen und Nutzer nicht nur umfangreiche Informationen, sondern tägliche Livestreams des TV-Magazins, sowie Bonus-Clips, die ebenfalls im MDR Youtube-Chanel zu sehen sein werden. Auch auf Facebook wird die HumorZone mit Fotos, Clips und täglichen Livestreams begleitet. Außerdem werden die Fernsehsendungen "HumorZone 2018 - Das Magazin" und "HumorZone - Die Gala" live auf Facebook und Youtube ausgespielt; in Facebook live reagiert Christian Meyer mit seinen Gästen auf die Kommentare der Facebook-User.

Am 8. März wird exklusiv ab 19.30 Uhr die Veranstaltung "Die Vorleser" live auf den MDR-Plattformen gestreamt. Die Veranstaltung wird präsentiert von Horst Evers. Zu Gast sind: Felix Lobrecht, Kirsten Fuchs, Michael Frowin und Thomas Gsella.

Mit der "HumorZone" wird auch ein neuer Instagram-Account gestartet, der Instagram-Stories von und mit Christian Meyer sowie Fotos und Video-Clips anbietet.

Umfangreiche Informationen, Bilder und Eindrücke präsentieren im Überblick:

spasszone.de, www.facebook.com/mdrspasszone, www.youtube.com/mdrspasszone und www.instagram.com/mdrspasszone

