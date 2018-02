Torsten Peuker ist neuer trimedialer Chefredakteur des MDR

Torsten Peuker neuer trimedialer Chefredakteur des MDR. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7880 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/MDR Mitteldeutscher Rundfunk/Peuker" Bild-Infos Download

Leipzig (ots) - MDR-Intendantin Karola Wille hat Torsten Peuker zum neuen trimedialen Chefredakteur des MDR berufen. Er nimmt seine Arbeit in dieser Funktion am 1. März 2018 auf.

Torsten Peuker folgt dem ersten trimedialen Chefredakteur des Senders, Stefan Raue, der am 1. September vergangenen Jahres als neuer Intendant zu Deutschlandradio wechselte. Seitdem hat Torsten Peuker bereits neben dem Leipziger MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi die operativen Aufgaben des 1. Chefredakteurs übernommen.

MDR-Intendantin Karola Wille freut sich, "dass wir mit Torsten Peuker nicht nur ein MDR-Eigengewächs sondern einen anerkannten Journalisten und Fachmann für diese Position gewinnen konnten, der seit über zwei Jahrzehnten dem MDR-Sendegebiet verbunden ist. Vor allem aber hat Torsten Peuker - ausgehend von der Einrichtung eines trimedialen Newsdesks - den Umbau in der Leipziger Sendezentrale vorangetrieben, wo wir für unsere Informationsangebote Radio-, Fernsehleute und Onliner in einem neuen großen Newsroom zusammenbringen. Torsten Peuker steht für eine glaubwürdige und transparente Erfüllung unseres Informationsauftrag auch in der konvergenten digitalen Welt."

Auch Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi unterstreicht die journalistischen wie auch die Management-Qualitäten des neuen Chefredakteurs: "Wie keinen anderen treibt Torsten Peuker die journalistische Lust am kreativen Umgang mit Formen und Genres der journalistischen Gattungen um. Er entwickelt Sendungen immer weiter, bringt auf ungewohnte Weise Bericht, Reportage, Datenjournalismus und Hintergrund zusammen und schafft so mit frischem Blick neue Formate. Im hektischen Nachrichtengeschäft sind seine Übersicht und seine professionelle Gelassenheit Garanten für Verlässlichkeit und die Konzentration auf das Wesentliche."

Torsten Peuker ist seit dem 1. Januar 1992 beim MDR. Er arbeitete als Redakteur beim Landesfunkhaus Sachsen, wechselte 1995 in die Redaktion Inland der Fernsehdirektion Leipzig, gestaltete innenpolitischen Magazine wie "Exakt" und "Exakt - die Story", übernahm bald auch Planungsaufgaben und arbeitete als Chef vom Dienst. 2013 übernahm er die Redaktionsleitung von MDR aktuell und war zuständig für die gesamten Nachrichtenzulieferungen aus Mitteldeutschland für das ARD-Gemeinschaftsprogramm Das Erste - für Tagesschau, Tagesthemen, Morgenmagazin, Mittagsmagazin und Brisant.

Torsten Peuker wurde 1966 in Potsdam geboren und wohnt seit vielen Jahren in Leipzig.

Pressekontakt:

MDR, Presse und Information, Susanne Odenthal, Tel.: (0341) 3 00 64

57, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell