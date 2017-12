Einladung zur Premierenberichterstattung mit Fotocall im Rahmen der Preview des Tatorts "Der wüste Gobi"

Ein Dokument

Leipzig (ots) - In ihrem fünften Fall führen die Ermittlungen Kira Dorn und Lessing in die forensische Psychatrie. Wir laden Sie herzlich zur Preview mit Fotocall und Kurzinterviews am Roten Teppich ein:

am Mittwoch, 20. Dezember, ab 19.00 Uhr in das Deutsche Nationaltheater Weimar Theaterplatz 2 99427 Weimar

Zur Preview erwarten Sie die Schauspielerinnen Nora Tschirner und Jeanette Hain sowie die Autoren Murmel Clausen und Andreas Pflüger ebenso wie Regisseur Ed Herzog. Des Weiteren werden MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi, MDR-Fernsehfilmchefin Jana Brandt, die Produzentin Nanni Erben und der zuständige MDR-Redakteur Sven Döbler vor Ort sein.

Ablauf am Abend: 19.00 Uhr Fotocall mit Kurzinterviews am Roten Teppich ab 19.30 Uhr Beginn der Filmvorführung

Inhalt:

Gotthilf Bigamiluschvatokovtschvili, genannt Gobi, sitzt seit fünf Jahren wegen dreifachen Frauenmordes in der forensischen Psychiatrie. Als er ausbricht und eine erwürgte Krankenschwester zurücklässt, beginnen turbulente 24 Stunden für Kira Dorn und Lessing. Auf der Suche nach Gobi stoßen sie auf seine Verlobte Mimi Kalkbrenner, die ihm möglicherweise zur Flucht verholfen hat. Noch in derselben Nacht wird die Ehefrau von Professor Elmar Eisler, Chefarzt der Psychiatrie, tot aufgefunden. Gobi scheint auf einem Rachefeldzug zu sein. Doch einige Ungereimtheiten lassen die Kommissare an seiner Täterschaft zunehmend zweifeln. Handelte es sich bei den jüngsten Morden um einen "Trittbrettwürger"? Und welche Rolle spielt Stichs Vorgänger Bruno Götze, der Gobi vor fünf Jahren festgenommen hatte?

Das Erste zeigt den Tatort Weimar "Der wüste Gobi" am 26. Dezember 2017 um 20.15 Uhr.

Der Tatort "Der wüste Gobi" ist eine Produktion der Wiedemann & Berg Television im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks.

