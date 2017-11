MDR: Hitlergruß an Gedenkstätte - Tatverdächtige ermittelt

Leipzig (ots) - Die Polizei hat die Identität der zwei Männer ermittelt, denen vorgeworfen wird, am Synagogen-Denkmal in der Leipziger Innenstadt den Hitlergruß gezeigt und gepöbelt zu haben. Das bestätigte Andreas Loepki, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig dem MDR-Magazin "exakt": "Die Berichterstattung von 'MDR-exakt' hat dabei entscheidend zur Aufklärung beigetragen", so Loepki. Beide Männer seien wegen Drogen- und Eigentumsdelikten polizeibekannt.

Ricardo Schulz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig sagte "MDR-exakt", dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde: "Dem 34-Jährigen Hauptverdächtigen drohen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe." Gegen den 23-jährigen Begleiter ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Beleidigung.

Der Fall des Hitlergrußes am Synagogen-Denkmal hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Ende Oktober hatte ein "exakt"-Team an der jüdischen Gedenkstätte mit dem Holocaust-Überlebenden Rolf Isaacsohn ein Interview geführt. Ein Passant zeigte in Richtung des Teams den Hitlergruß. Anschließend provozierten und pöbelten die beiden Passanten.

Link zum Beitrag über den Vorfall "Hitlergruß" www.mdr.de/investigativ/hitlergruss-an-synagogen-denkmal-100.html

