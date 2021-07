AUO Tochtergesellschaft AUO Display Plus Kollaboriert mit der Deutschen Bahn beim IdeenzugCity Projekt für Innovationen im Urbanen Transportwesen

Durch die individuell anpassbare TARTAN Display Technologie von AUO Display Plus werden neue Konzepte nach den Bedürfnissen der Passagiere nach optimierten Dienstleistungen im "Smart Transportation" Bereich realisiert

Herausgegeben von: AU Optronics Corp.

Herausgegeben am: 23. Juli 2021

Die Ansprüche an das Transportwesen sind mit der Urbanisierung rapide gewachsen, ebenso wie die schnelle Entwicklung der Informationstechnologie, die signifikante Veränderungen in das Transportwesen gebracht hat. Der Ausbau von "Smart Transportation" floriert weltweit. AUO Display Plus, eine Tochtergesellschaft von AUO, die sich auf Displays im industriellen und kommerziellen Bereich fokussiert, kündigt heute ihre Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG (DB) an, Europas größter Transportgesellschaft. AUO Display Plus trägt mit ihren 28.6 Zoll TARTAN Stretch Displays zum innovativen Projekt IdeenzugCity bei, welches im Rahmen der "Smart Transportation" das Zug Fahren neu gestaltet. Die TARTAN Technologie zeichnet sich durch ihre Spezialgrößen aus, die sich an beschränkte Raumverhältnisse anpasst und flexibel installieren lässt. Diese multinationale Zusammenarbeit symbolisiert nicht nur den Fortschritt bei der Schaffung von herausragenden Premiumtechnologien im Displaybereich mit hohem Mehrwert, was AUO's "Go Premium" und "Go Vertical" Strategie widerspiegelt. Sie zeigt außerdem, wie AUO Display Plus durch ihre Erfahrung in F&E die Gelegenheit zur digitalen Transformation nutzt im vertikalen Markt, um eine bessere Zukunft im öffentlichen und urbanen Transportwesen mitzugestalten.

AUO Display Plus Bietet Produkte mit Mehrwert für Kundenbezogene Dienstleistungen der Deutschen Bahn

Stand heute nutzen etwa 2 Milliarden Menschen in Deutschland jährlich regionale und lokale öffentliche Verkehrsmittel. In den nächsten Jahren wird DB voraussichtlich noch eine Milliarde Menschen mehr jährlich transportieren. Seit 2018 betreibt DB die Plattform zur Entwicklung des Ideenzugs; das neue Zukunftsmodell des Konzeptzuges integriert unterschiedliche bewährte Technologien, Industrien und Produktpartner. Weiterhin wird der begrenzte Raum wirksam in Szene gesetzt, um verschiedenen Funktionen und Bedürfnissen der Passagiere zu entsprechen. Das Modell ermöglicht nicht nur hochqualitatives und bequemes Pendeln, sondern die Erfahrung der Zugfahrt wird mit personalisierten Dienstleistungen noch verbessert.

Personalisiertes TARTAN Display für hohe Effizienz in der Raumnutzug

Der IdeenzugCity hat 28.6 Zoll TARTAN Stretched Display Panels von AUO Display Plus verbaut. Mit seiner einzigartigen Stretch Form kann es dyniamisch in Echtzeit Fahrgastinformationen, Werbung und Unterhaltung abspielen. Die personalisierten TARTAN Displays passen sich in ihrer Raumnutzung an die Bedürfnisse der Passagiere für Stauraum und Informationsversorgung an, egal ob man zur Arbeit pendelt oder Fahrräder mitnimmt. Man hat immer eine gute Sicht und die Panels nehmen keinen benötigten Platz weg, nicht nur in langen, schmalen Installationen, sondern auch in vielen anderen Variationen für andere Zugmodelle.

Hohe Helligkeit und Haltbarkeit Ergänzen Perfekt Bedürfnisse im Transportwesen

Anders als derzeit herkömmliche Stretch Displays, die aus 16:9 LCD Panels geschnitten werden, werden die TARTAN Displays aus einer nativen Fotomaske gefertigt. Unterschiedliche Größen sind nach Kundenwunsch möglich. Diese Methode ermöglicht äußerst hohe Qualität auf Industriestandard, mit Spezifikationen, wie hoher Helligkeit und Haltbarkeit, LCDs mit erweitertem Temperaturbereich, Funktionalität 24/7 im ganzen Jahr und geringem Stromverbrauch. Dadurch lassen sie sich perfekt in Waggons mit andauernden Virbationen, hoher Temperatur und langem Panelgebrauch einsetzen, ohne dass es den Panels etwas anhaben kann.

Die Zusammenarbeit zwischen AUO Display Plus und DB beim IdeenzugCiry generiert nicht nur eine herausragendere Reiseerfahrung für Pendler, sondern inspiriert auch zu grenzenlosen Ideen. AUO Display Plus arbeitet auch in Zukunft mit weiteren Herstellern von Fahrgastinformationssystemen und Transportunternehmen zusammen, um die TARTAN Technologie noch stärker in Dienstleistungen im "Smart Transportation" Bereich zu integrieren.

Fotos von AUO können hier heruntergeladen werden:

https://auo.com/en-global/Download_Photos

Jegliche Nutzung muss AU Optonics Corporation als Quelle angeben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1580141/20210723_3.jpg