ClimatePartner setzt sich juristisch erfolgreich gegen die TV-Sendung "Marktcheck" durch: Fehler in der Berichterstattung über Klimaschutzprojekte schaden dem Klima und den Menschen im globalen Süden

München (ots)

Der SWR hat eine einstweilige Verfügung erhalten, unzulässige Behauptungen zum Klimaschutzprojekt Tambopata in Peru nicht weiter zu verbreiten.

ClimatePartner setzt sich damit erfolgreich für den wertvollen Beitrag von Unternehmen für den Klimaschutz ein.

ClimatePartner hält fehlerhafte Medien-Berichterstattung über Klimaschutzprojekte in mehrfacher Hinsicht für kritisch und hat sich nun erfolgreich gegen einen Beitrag der Sendung "SWR-Marktcheck" vom 22. März 2022 über das Tambopata-Projekt in Peru zur Wehr gesetzt. Zum einen verunsichere ungerechtfertigte Kritik die Unternehmen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und deren aktives Engagement im Klimaschutz seit jeher transparent und wirksam ist. Zum anderen schade sie auch den Klimaschutzprojekten selbst, die über die dringend notwendige Reduzierung von CO2-Emissionen hinaus wichtige und nachhaltige Entwicklungswirkungen in Schwellen- und Entwicklungsländern haben.

"Als einer der Marktführer im Bereich internationaler Klimaschutz führen wir gerne konstruktive Diskussionen. Allerdings wehren wir uns gegen pauschale Kritik, Fehlberichterstattung und unzulässige Behauptungen - denn dafür ist das Engagement für Klima und Nachhaltigkeit viel zu wichtig", sagt Moritz Lehmkuhl, Gründer und Geschäftsführer von ClimatePartner. Ohne das freiwillige Engagement und einen wesentlichen Beitrag der Wirtschaft ist das 1,5 Grad-Ziel nicht zu erreichen; darüber herrscht politischer und wissenschaftlicher Konsens. "Vor diesem Hintergrund halten wir es für gefährlich, wenn es durch fehlerhafte Berichterstattung zu Verunsicherungen bei den Unternehmen kommt", ergänzt Moritz Lehmkuhl. "Die Zukunft unseres Planeten braucht das Engagement auf vielen Ebenen und aus vielen Richtungen. Wir hoffen, dass wir mit der einstweiligen Verfügung gegenüber dem SWR ein Zeichen setzen können und zugleich zu fundierter und transparenter Berichterstattung motivieren."

Über ClimatePartner - Ihr Partner im Klimaschutz

ClimatePartner ist ein führender Lösungsanbieter im Klimaschutz für Unternehmen. Wir kombinieren individuelle Beratung mit einer cloudbasierten Software, die so auf dem Markt einzigartig ist. Unseren Kunden helfen wir, CO2-Emissionen zu berechnen, zu reduzieren und restliche Emissionen auszugleichen. Auf diese Weise werden Produkte und Unternehmen klimaneutral, was unser Label bestätigt.

Wir bieten Klimaschutzprojekte in verschiedenen Regionen und mit unterschiedlichen Technologien und Standards. Besonders wichtig sind uns die zusätzlichen sozialen Effekte der Projekte. Dabei orientieren wir uns an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, den SDGs.

ClimatePartner wurde 2006 in München gegründet, wir sind heute über 500 Mitarbeitende in Barcelona, Berlin, Boston, Den Haag, Essen, Frankfurt, London, Mailand, München (HQ), Paris, Stockholm, Wien und Zürich. Wir arbeiten mit über 5.000 Unternehmen in mehr als 60 Ländern zusammen.

