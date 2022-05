Klimaneutralität: ClimatePartner betont die Bedeutung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit

München, Frankfurt am Main (ots) - - CO2-Bilanzierung als Grundlage für Klimaschutzstrategien - Neuer Standort in Frankfurt am Main Mit zunehmend strengeren Richtlinien rund um die ESG-Berichterstattung müssen Finanzdienstleister, Banken und Versicherungen verstärkt mit ihrer Nachhaltigkeitsperformance auseinandersetzen. ClimatePartner erweitert daher sein ...

mehr