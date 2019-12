Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe

Bundesverkehrsminister Scheuer ist Schirmherr des BLINKA-Grundschulprogramms zur Verkehrssicherheit

Bonn (ots)

Mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer als Schirmherr geht das Grundschulprogramm BLINKA in die dritte Runde. Ziel ist es, Grundschüler fit in Sachen Verkehrssicherheit zu machen und die jungen Menschen für AutoBerufe zu begeistern. BLINKA ist eine Aktion des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und der Nachwuchsinitiative "AutoBerufe - Mach Deinen Weg!". Andreas Scheuer MdB, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur: "Junge Menschen für Verkehrssicherheit zu sensibilisieren und für Mobilität und Technik zu begeistern: Das sind Herzensangelegenheiten für mich. Deshalb bin ich sehr froh, dass es Projekte wie BLINKA gibt. Das Grundschulprogramm leistet einen wichtigen Beitrag für die Verkehrserziehung der Kleinen und weckt früh Neugier für technische Berufe. Gern habe ich die Schirmherrschaft für das Programm übernommen." Das Programm will Mädchen und Jungen der 3. und 4. Klasse für AutoBerufe und Mobilität begeistern. Zum aktuellen Schuljahr ist die bereits dritte Ausgabe des Magazins BLINKA erschienen. Darin werden auch technische Grundkenntnisse vermittelt, mithilfe von anschaulichen Bildern sowie vielen Ideen zum Tüfteln und Experimentieren. Lehrer erhalten zusätzlich kostenlos eine pädagogisch aufgearbeitete Lehrerhandreichung mit Anregungen für eigene Schulprojekte und projektorientiertes Arbeiten im Unterricht. Außerdem gibt es jedes Jahr eine Mitmach-Aktion, bei der die Schulklassen einen Projekttag gewinnen können. Ein Quiz, Tests, Bastelaktionen und weitere Infos zu dem Entdecker-Magazin BLINKA, den Bildungsangeboten und Mitmach-Aktionen gibt es auf www.autoberufe.de/BLINKA. BLINKA ist das Grundschulprogramm im Rahmen der Initiative "AutoBerufe - Mach Deinen Weg!". AutoBerufe ist die bundesweite Gemeinschaftsinitiative der Automobilhersteller, der Internationalen Kraftfahrzeughersteller, der Robert Bosch GmbH sowie des Zentralverbands Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK). Insgesamt 35 Mitglieder der Automobilwirtschaft arbeiten seit mehr als 36 Jahren Hand in Hand für die Nachwuchsgewinnung und -sicherung der Autohäuser und Kfz-Werkstätten. BLINKA wurde bereits mehrfach für gelungene Kinderkommunikation ausgezeichnet.

