Visual, Voice und Storytelling - klare Trends der digitalen Kommunikation 2019 - bei der Social Media Week Hamburg

- Visual, Voice und Storytelling klare Thementrends - Weitere Programm-Highlights der #SMWHH ab 31.01.19 veröffentlicht - Hochkarätige Speaker aus Unternehmen, Medien und Politik

Die Grundlage für erfolgreiche Kommunikation ist eine relevante Story, die zur Interaktion herausfordert. Neben der täglichen Flut geschriebener Texte werden zusätzliche Schnittstellen immer wichtiger. Seit Jahren ist Visual-Content in der Kommunikation etabliert. Gesprochene Sprache in Form von Voice-Features, sind im Markenkommunikations-Alltag noch weniger präsent, zeigen aber großes Zukunftspotential.

Die globale Social Media Week findet vom 25.02. - 01.03.19 statt. In Hamburg bietet die Social Media Week Hamburg 3-Tage Vor-Ort-Programm von Mittwoch, 27.02. bis Freitag, 01.03.19.

Vorab hier die ersten Highlights aus der zweiten Programmwelle, die am 31.01.19 auf https://smwhamburg.com/programm veröffentlicht wird:

Storys

Das Zuhören - 'Social Listening' - ist die Grundlage, um überhaupt eine relevante Story für die Zielgruppe zu finden. Neueste Entwicklungen in Social Listening und Social Analytics präsentiert Talkwalker-Mitgründer Christophe Folschette - und coacht seine Zuhörer zu Social-Listening-Superhelden, die ihre Marke stärken und beschützen. (https://bit.ly/2ThxytL)

Wie der stationäre Einzelhandel die digitale Kommunikation prägt, zeigt die CARL GROUP in einem Expertengespräch mit Radio-Energy-Moderatorin Julia Rohrmoser, Dodenhof-Geschäftsführer Sönke Nieswandt, Flemming Pinck, Geschäftsführer IR Inferno Ragazzi, dem Hamburger Zwillingsherz-Gründer Jonas Kölln und der Zwillingsherz-Influencerin Natascha Ochsenknecht. (https://bit.ly/2FWBeOI)

Können wir visuelles Storytelling von PolitikerInnen lernen? Können wir, sagt Martin Fuchs, Politikberater und SMWHH-Beirat, und bringt Aminata Touré und Lasse Petersdotter (Die Grünen) auf die Bühne, die Ihren Followern komplexe Themen wie die HSH Nordbank-Verhandlungen oder die tägliche Arbeit als Abgeordnete in Insta-Stories vermitteln. (https://bit.ly/2FT9SJv)

Visuals

Der ARD Weltspiegel im snackable-Videoformat von Instagram Stories - Das ist die Mission von Laura Goudkamp, Team Lead Weltspiegel Digital, und Judith Schacht, Redakteurin Weltspiegel Digital. Sie berichten über ihre Learnings, welche Formate funktionieren und wie die Geschichten der internationalen Korrespondenten auf Instagram erzählt werden müssen, um als Insta-Stories zu funktionieren. (https://bit.ly/2HyQ2oi)

Voice

'Alexa, ich brauche Entspannung!' - Stefan Sander, Techniker Krankenkasse, präsentiert ein Jahr nach dem Start von 'TK Smart Relax' neue Features und zeigt den Weg von einer innovativen Idee zu einer Anwendung, die Alexa und Google Assistant nutzt, um ihren Nutzern Meditationen, Achtsamkeitstraining, Yoga und Entspannungsübungen on-demand nach Hause zu bringen. Und der erste Alexa-Skill einer gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland hat noch Potential für die Zukunft. (https://bit.ly/2HFUkKF)

Das große Zukunftspotenzial von Voice User Interfaces (VUI) bringt die Hamburg Media School mit Tim Kahle, 169 Labs, den Teilnehmern in einem praktischen Workshop nahe. Marken können über VUIs ihre Kunden in privater Umgebung und unterwegs erreichen - aber was ist die richtige Strategie für eine wirkungsvolle Ansprache? (https://bit.ly/2sVyicO)

Das komplette Programm sowie Tickets und Informationen unter: www.smwhamburg.com

Zur Social Media Week:

Die Social Media Week Hamburg ist die einzige Social Media Week Deutschlands. Weltweit gibt es das Event in aktuell 23 Städten. Ins Leben gerufen wurde die Social Media Week 2009 in New York von Toby Daniels, dem Gründer von Crowdcentric Media LLC.

Veranstalter der Social Media Week Hamburg ist die Agentur Hi-Life Konzerte GmbH.

Weitere Informationen unter: www.smwhamburg.com

