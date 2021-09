Gruner+Jahr, GEO

GEO startet neuen Nachhaltigkeits-Podcast "Wer wird Visionär*in?"- die erste Castingshow im Audioformat

GEO sucht die beste, nachhaltigste Idee Deutschlands - und wagt mit "Wer wird Visionär*in?" ein innovatives Podcast-Konzept. Eine dreiköpfige Jury kürt im neuen GEO-Podcast "Wer wird Visionär*in?" in insgesamt 10 Folgen die beste nachhaltige Idee Deutschlands. Mit jeder Folge steigt die Spannung, wer und welche Idee es unter die letzten drei in das große Voting-Finale schaffen wird. Zu gewinnen gibt es eine exklusive Berichterstattung im GEO Magazin, eine eigene Podcastfolge sowie 5.000 Euro Preisgeld. Produziert wird die Audio-Castingshow von der Audio Alliance und startet am 8. September auf AUDIO NOW sowie vielen weiteren Podcast-Plattformen.

Um für die Show angenommen zu werden, mussten die Bewerber*innen einen Audio-Pitch von maximal zwei Minuten einsenden, in dem sie die Jury von ihrer Idee begeistern sollen. Unter den Teilnehmer*innen sind Start-Ups, Forschungsgruppen und gestandene Unternehmen aus den Bereichen Food; Fashion/Beauty; öffentlicher Raum; Verpackungen und Digital/Technologie. In der ersten Runde reagiert die Jury auf die Einsendungen vollkommen spontan und muss sofort entscheiden, ob die angehenden Visionär*innen es in die nächste Folge schaffen.

In der zweiten Runde treten die Teilnehmenden gegeneinander an und müssen sich den kritischen Fragen der Jury stellen, wie etwa: Wie groß ist der Impact tatsächlich? Wurde auch die soziale Nachhaltigkeit berücksichtigt? Und: Trauen die Nachhaltigkeits-Expert*innen der Idee den großen Durchbruch zu?

Das große Finale entscheidet schließlich ein Voting auf GEO.de: Aus drei Finalist*innen wählen die Hörer*innen ihre beste nachhaltige Idee.

Mitglieder der Jury sind Mimi Sewalski, Autorin und Geschäftsführerin des "Avocadostore", dem größten Marktplatz für nachhaltige Mode und Produkte; Paul Bethke, der Gründer von Lemonaid und Charitea, sowie Katharina Schmitz, GEO-Redaktionsleiterin des Ressorts "Natur und Nachhaltigkeit".

Katharina Schmitz, Leiterin des GEO-Ressorts Nachhaltigkeit: "Die Jury diskutiert hart miteinander, denn jede*r von uns hat einen anderen Blickwinkel: Paul ist es besonders wichtig, dass die Ideen neu und vom Geschäftssinn her gut durchdacht sind. Mimi hat den großen Überblick: Es gibt kein Thema aus dem Komplex 'Nachhaltigkeit', zu dem sie nicht ein Buchkapitel geschrieben, eine Keynote gehalten oder etwas gelesen hat. Ich fokussiere mich auf die ökologische Nachhaltigkeit und die Wissenschaftlichkeit der Ideen."

Mirijam Trunk, Geschäftsführerin der Audio Alliance: "Der Podcast 'Wer wird Visionär*in' bietet unseren Hörer*innen einen neuen Zugang zum Thema Nachhaltigkeit: Wie in einer Castingshow müssen sich die besten und nachhaltigsten Ideen beweisen. Das wird nicht nur für Spannung und Unterhaltung sorgen, sondern den Hörer*innen bei AUDIO NOW jede Menge Inspiration für eine nachhaltige Alltagsgestaltung bieten. Es macht Spaß, mit dem Medium Podcast zu experimentieren und immer neue Arten zu entdecken, Geschichten zu erzählen und Themen zu setzen. Dass Nachhaltigkeit ein Thema ist, das uns bei der Audio Alliance und auch unseren Hörer*innen besonders am Herzen liegt, zeigen unsere erfolgreichen Produktionen rund um das Thema."

"Wer wird Visionär*in?" ist eine Produktion der Audio Alliance, Produktionsfirma für Audio-Inhalte und ein Unternehmen der Bertelsmann Group. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner: Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, UFA, Penguin Random House Verlagsgruppe, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern. Als exklusiver und erfahrender Vermarkter für die Inhalte der Audio Alliance fungiert die Ad Alliance.

