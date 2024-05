Heidrick & Struggles International, Inc.

Heidrick & Struggles stellt einen Berater in Israel und zwei Berater in Europa ein

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, hat im Februar und März 2024 einen Partner und einen Principal im Bereich Executive Search sowie einen Principal im Bereich Heidrick Consulting in Europa und Israel eingestellt.

Dafna Alexander verstärkt das Büro in Tel Aviv als Partnerin in der Global Technology & Services Practice. Sie bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Suche nach Führungskräften und im Personalmanagement von Start-ups und globalen Unternehmen mit. Zuvor war sie Leiterin der Hi-Tech-Abteilung von Nisha Executive, einer israelischen Personalberatungsfirma.

Ryan Abbott trat dem Londoner Büro als Principal im Bereich Gesundheitswesen und Biowissenschaften bei und bringt damit große Erfahrung in den Bereichen Medizintechnik und Gesundheitstechnologie mit. Er bringt eine erfolgreiche Erfolgsbilanz aus anderen Life-Sciences-Suchfirmen mit, wo er für Unternehmen in der Frühphase, für durch Private Equity unterstützte Wachstumsunternehmen und für börsennotierte Unternehmen tätig war.

„Mit ihrer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit Führungsteams werden Ryan und Dafna unseren Kunden helfen, die Talente zu finden, die sie benötigen, um ihre entscheidenden Entdeckungen und Entwicklungen in den Bereichen Biowissenschaften und Technologie voranzutreiben, um Innovationen zu inspirieren und langfristigen Erfolg in einem sich schnell entwickelnden Umfeld zu erzielen", sagte Claire Skinner, Regional Leader, Europa und Afrika.

Tom Wooldridge ist in der Londoner Niederlassung von Heidrick Consulting als Leiter des Bereichs Purpose-Driven Change, businessfourzero, tätig. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich der organisatorischen Effizienz, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Zuvor war er Berater bei The Chemistry Group, einem Beratungsunternehmen für Talentstrategie, und arbeitete zuvor bei McKinsey & Company und Deloitte.

„Nachdem er als Mitglied der Polizei und als Berater bei McKinsey Transformationsarbeit geleistet hat, bringt Tom einen einzigartigen Einblick in die Organisationsdynamik und in die Art und Weise, wie sich Führung durch Veränderung auswirkt, mit", so Atif Sheikh, CEO von businessfourzero. „Seine Fähigkeiten und seine Perspektive sind genau das, was die Unternehmen brauchen, um sich in der sich wandelnden Landschaft zurechtzufinden."

Informationen zu Heidrick & Struggles Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf von weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln. Dabei bringen wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Führungskräftevermittlung, Diversität und Inklusion, Bewertung und Entwicklung von Führungskräften, Organisations- und Teambeschleunigung, Kulturgestaltung und unabhängige Talent-auf-Abruf-Lösungen zusammen. Heidrick & Struggles leistete vor mehr als 70 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Suche nach Führungskräften. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern, ein Führungsteam nach dem anderen.® www.heidrick.com

