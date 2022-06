Heidrick & Struggles International, Inc.

Neue Partner bei Heidrick & Struggles in Europa

London (ots/PRNewswire)

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), führender weltweiter Anbieter von Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, hat im August 2022 zwei neue Beraterinnen in sein Geschäft für Führungskräftevermittlung in Europa aufgenommen.

„Im heutigen Geschäftsleben suchen unsere Kunden flinke, leistungsstarke Führungskräfte, die in der Lage sind, einen echten Einfluss auf das Geschäft zu nehmen", erklärte Claire Skinner, Leiterin der Region Europa. „Ich freue mich sehr, dass wir unsere Healthcare- und Life-Sciences-Praxis mit Silvia Eggenweiler und Aleid de Boer erweitern, die zusammen 40 Jahre Erfahrung in die Kanzlei einbringen. Unsere Kunden werden auf alle Fälle von ihrem tiefgehenden Verständnis des Gesundheitssektors und den damit verbundenen Personal- und Führungsanforderungen profitieren."

Silvia Eggenweiler wird Partnerin im Frankfurter Büro von Heidrick & Struggles und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung mit. Im Gesundheitswesen ist Eggenweiler auf die Vermittlung von Fachkräften in lokalen und internationalen General Management Marketing- und Vertriebsorganisationen spezialisiert. Zuvor war sie Partnerin in den Bereichen Life Sciences und Konsumgüter eines anderen global tätigen Unternehmens für Führungskräftevermittlung.

Aleid de Boer ist neuer Partner im Amsterdamer Büro von Heidrick & Struggles und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung mit. De Boer kombiniert ihre Arbeit in den Bereichen Konsumgüter und Einzelhandel mit Biowissenschaften und Gesundheitswesen und unterstützt die Kunden bei der Mitarbeiterführung und Nachfolgeplanung, beim Mitarbeiter-Monitoring und Beurteilung von Führungskräften. Vor ihrer Stelle bei Heidrick & Struggles war sie bei anderen Personalberatungen tätig.

Eggenweiler und de Boer sind seit Anfang 2021 zwei strategische weibliche Neuzugänge in den Reihen der europäischen Partner bei Heidrick & Struggles.

Informationen zu Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf der weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln, indem wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Personalberatung, Diversität und Inklusion, Führungsbeurteilung und -entwicklung, Organisations- und Teambeschleunigung, Kulturgestaltung und bedarfsorientierte, unabhängige Talentlösungen zusammenführen. Heidrick & Struggles leistet seit mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Personalberatung. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern, one leadership team at a time®. www.heidrick.com

cpierdomenico@heidrick.com

Original-Content von: Heidrick & Struggles International, Inc., übermittelt durch news aktuell