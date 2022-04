Heidrick & Struggles International, Inc.

Heidrick & Struggles erweitert sein Team um drei Executive Search Consultants in Europa

London (ots/PRNewswire)

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Personalberatung und On-Demand-Talentlösungen, hat im Februar und März 2022 einen Executive Search Principal und zwei Partner in Europa eingestellt.

„Die Unterstützung unserer Kunden bei der Suche nach leistungsstarken, agilen Führungskräften, die sich in der heutigen dynamischen Wirtschaftslandschaft zurechtfinden, ist wichtiger denn je", erläuterte Claire Skinner, Regional Leader, Europe. „Der Erfahrungsschatz von Marnix, Patrik und Richard wird unseren Kunden helfen, effektive Führungsteams aufzubauen."

Marnix Boorsma ist als Principal in der Amsterdamer Niederlassung von Heidrick & Struggles tätig und verfügt über mehr als 24 Jahre Erfahrung in der Branche. Er hat umfangreiche Erfahrungen im Finanz- und Joint-Venture-Management und in der Geschäftsentwicklung gesammelt. Zuvor war Boorsma eine Führungskraft im Energiesektor und Partner einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Patrik Hammar kam zu Heidrick & Struggles als verantwortlicher Partner für die Niederlassung in Stockholm. Er ist spezialisiert auf die Besetzung von Spitzenpositionen, die Rekrutierung von Vorständen und andere Beratungsdienste für Führungskräfte. Zuvor konzentrierte sich Hammar bei einem anderen globalen Beratungsunternehmen für Führungskräfte auf Finanzdienstleistungen und andere Branchen.

Richard Ker ist Partner in der Londoner Niederlassung von Heidrick & Struggles und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Executive Search mit. Ker arbeitet mit einem breiten Spektrum von Investment- und Asset Owner-Kunden zusammen und kooperiert mit internationalen Kollegen, insbesondere in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Zuvor war Ker bei einem anderen globalen Personaldienstleister und bei einer Personalberatung für den Finanzsektor tätig.

Informationen zu Heidrick & Struggles Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf der weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln, indem wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Personalberatung, Diversität und Inklusion, Führungsbeurteilung und -entwicklung, Organisations- und Teambeschleunigung, Kulturgestaltung und bedarfsorientierte, unabhängige Talentlösungen zusammenführen. Heidrick & Struggles leistet seit mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Personalberatung. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern, one leadership team at a time® www.heidrick.com

cpierdomenico@heidrick.com

Original-Content von: Heidrick & Struggles International, Inc., übermittelt durch news aktuell