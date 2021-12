Heidrick & Struggles International, Inc.

Heidrick & Struggles schließt Vereinbarungen zur Übernahme von RosExpert in Russland und WE-Partners in der Ukraine und Kasachstan ab

Chicago (ots/PRNewswire)

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, hat Vereinbarungen zur Übernahme von RosExpert in Russland und WE Partners in der Ukraine und Kasachstan getroffen; beide gehören zu den führenden Executive-Search- und Führungsberatungsunternehmen in ihrem Land.

Diese Akquisitionen sind Teil der weltweiten Expansionsstrategie von Heidrick & Struggles, seine lokale Präsenz in wichtigen strategischen Märkten auf der ganzen Welt auszubauen. RosExpert wurde vor 25 Jahren in Russland gegründet. Das Unternehmen gehört zu den führenden Consultingfirmen des Landes, die integrierte Executive Search und Führungsberatungsdienste anbieten. WE Partners sind die führenden Talent- und Führungsberatungsdienstleister in der Ukraine und in Kasachstan. Mit diesen Übernahmen wird Heidrick & Struggles zum führenden Executive Search- und Führungsberatungsunternehmen der beiden Länder und wird sowohl lokalen als auch multinationalen Kunden in Russland, der Ukraine und Kasachstan ein breiteres Spektrum an Angeboten und Fähigkeiten bieten können.

Die finanziellen Bedingungen der Übernahmen wurden nicht bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2022 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden und der üblichen Abschlussbedingungen.

Informationen zu Heidrick & Struggles Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf der weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln, indem wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Personalberatung, Diversität und Inklusion, Führungsbeurteilung und -entwicklung, Organisations- und Teambeschleunigung, Kulturgestaltung und bedarfsorientierte, unabhängige Talentlösungen zusammenführen. Heidrick & Struggles leistete vor mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Personalberatung. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern, one leadership team at a time®. www.heidrick.com

Informationen zu RosExpert RosExpert wurde 1996 gegründet und ist ein auf die Vermittlung von Führungskräften und deren Evaluierung und Förderung spezialisiertes Beratungsunternehmen. Zu den Kunden von RosExpert gehören 25 % der größten russischen und internationalen Unternehmen nach dem RBC 500-Rating. RosExpert ist das erste russische Unternehmen, das das internationale Audit der AESC (Association of Executive Search Companies) bestanden hat. Das Unternehmen ist seit 2002 Mitglied der Vereinigung. www.rosexpert.ru

Informationen zu WE Partners WE Partners ist ein auf die Vermittlung von Führungskräften und deren Evaluierung und Förderung spezialisiertes Beratungsunternehmen. WE Partners ist auf dem ukrainischen und kasachischen Markt tätig und bedient die größten nationalen und globalen Unternehmen in Schlüsselindustrien. Der im Jahr 2020 gemeldete Gesamtumsatz überstieg 1,5 Mio. USD, und der geschätzte Umsatz bis Ende 2021 wird voraussichtlich um 25 % auf 2,0 Mio. USD steigen. Das Unternehmen ist Mitglied der AESC, einer internationalen Vereinigung von Executive-Search-Unternehmen, zu deren Mitgliedern die weltweit wichtigsten Akteure der Branche gehören. https://wepartners.com/

