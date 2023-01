Diesel und Benzin zu Jahresbeginn erneut teurer / Spritpreise steigen - Preisdifferenz zwischen beiden Sorten geht etwas zurück

München (ots) - Am Wochenende ist auf Deutschlands Fernstraßen viel Geduld notwendig. Die Rückreisewelle aus dem Weihnachtsurlaub erreicht jetzt ihren Höhepunkt. In Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sowie in den Niederlanden und in Österreich enden die Ferien. In ...

mehr