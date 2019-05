Agentur Frau Wenk

The Medical Network: Frau Wenk gründet Beratungsplattform für E-Health-Unternehmen

Die PR-Boutique Frau Wenk startet The Medical Network (TMN), die Kommunikationshelden für E-Health-Unternehmen. Das Netzwerk unter der Führung von Andrea Buzzi ist eine der ersten Beratungsplattformen, die sich mit ihrem Angebot speziell an Start-ups, Gründer und Erfinder aus dem digitalen Gesundheitswesen richtet.

Ein flexibles Netzwerk aus erfahrenen Experten soll E-Health-Unternehmen bei ihren kommunikativen Herausforderungen gegenüber Versicherern, Medizindienstleistern und den Patienten helfen. Dazu werden je nach Bedarf Teams aus Kommunikatoren, Journalisten und Marketing-Profis zusammengestellt, die das akute Problem des Unternehmens lösen und so für Wachstum und eine schnelle Marktdurchdringung sorgen. TMN will digitalen Gesundheitsunternehmen zudem eine Plattform bieten, sich miteinander zu vernetzen und die dadurch entstehenden Synergien im Markt nachhaltig zu nutzen, um sich gemeinsam weiter zu entwickeln.

"Wir von The Medical Network brennen für den E-Health-Markt und verstehen uns als Kommunikationshelden für digitale Gesundheitsunternehmen", erklärt Andrea Buzzi, Founder von TMN und CEO von Frau Wenk. "Ich bin davon überzeugt, dass die Digitalisierung einen Paradigmenwechsel in der Medizin in Richtung Prävention einläutet und erheblichen Nutzen für den Menschen und die Volkswirtschaft birgt. Viele ambitionierte Gründer und Wissenschaftler buhlen gerade um die Gunst der Kostenträger und User. Für diese Unternehmen, die die Welt verändern wollen, sind wir da, und zwar von der Markenberatung bis zur Influencer-Kampagne oder der App-Optimierung."

"Ich freue mich sehr auf die Arbeit als Partner von The Medical Network", sagt Ralf Buchholz, Inhaber von ralf buchholz healthcare communications. "Das Thema Digital Healthcare ist äußerst spannend, denn die Branche ist dynamisch und es verändert sich so viel - in immer höherer Geschwindigkeit. Wichtigster Treiber sind agile Start-ups, denen es häufig nicht schnell genug gehen kann. Unter dem Dach des TMN haben wir nun mehrere ausgewiesene Experten im Bereich Healthcare versammelt, die ihre Leidenschaft für digitale Technologien einbringen. Das ist unser USP für E-Health-Unternehmen."

The Medical Network ist eine Marke der Agentur Frau Wenk +++ GmbH. Founder von TMN ist Andrea Buzzi, die sich in den letzten 20 Jahren der Beratung von digitalen Tech-Unternehmen und Start-ups gewidmet hat. Als ehemalige Krankenschwester hat sie die Gesundheitsbranche aber nie losgelassen. Nun sieht die 47-Jährige im Bereich E-Health, wie Digitalisierung, datengetriebene Geschäftsmodelle und der Gesundheitsmarkt zusammenwachsen. Da lag die Gründung von TMN nahe. Bisher haben sich acht E-Health-Experten dem Netzwerk angeschlossen. Erste Kunden stehen kurz vor Vertragsunterzeichnung.

Über The Medical Network

The Medical Network (TMN), die Kommunikationshelden für E-Health-Unternehmen, ist ein nationales Netzwerk aus PR- und Marketing-Profis, die ihre Expertise für digitale Gesundheitsunternehmen gebündelt haben. TMN bietet Start-ups, Gründern und Unternehmern im E-Health- beziehungsweise Digital-Health-Segment Kommunikationsunterstützung, die alle Bezugsgruppen erreicht. TMN steht für PR und Marketing, die immer dort ansetzen, wo Unternehmen ihr dringendstes Problem lösen müssen. Sei es durch Fachpresse-PR, Ärzte-Kommunikation, Investorensuche oder die Patientenansprache über Influencer-Marketing. TMN ist eine Marke der Agentur Frau Wenk +++ GmbH aus Hamburg und wurde 2019 ins Leben gerufen. www.themedicalnetwork.de

Über die Agentur Frau Wenk +++ GmbH

Frau Wenk ist eine PR-Boutique für Internettechnologieunternehmen und Plattformen. Seit 2008 berät die Agentur Unternehmen aus Europa und den USA bei der kommunikativen Außendarstellung in Wirtschafts- und Fachmedien sowie bei digitalen Influencern. In mehr als zehn Jahren Beratungstätigkeit hat die Agentur über 130 Tech-Unternehmen und Start-ups mit digitalem Geschäftsmodell so zu mehr Sichtbarkeit und Erfolg verholfen. Frau Wenk ist als Content-Spezialist für digitale Themen Herausgeber von Clutch, dem Gesellschaftsmagazin für die digitale Welt. Als Agentur mit hoher digitaler Expertise treibt Frau Wenk das Thema disruptive PR voran, unter anderem als Veranstalter der globalen Communications Week® für PR-Profis im DACH-Raum. Zu den langjährigen Kunden der Agentur zählen unter anderem emetriq, Hoffmann und Campe X, AppNexus, Teads und Laterpay. #PassionateThoughtLeaders #DisruptivePR www.frauwenk.de

