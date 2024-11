RTL Television GmbH

Bushido ist beim DSDS Live-Finale dabei! "Deutschland sucht den Superstar - Das große Finale" am 9.11. bei RTL und auf RTL+

Köln (ots)

Überraschungsbesuch! Bushido is in the house: Deutschlands polarisierendster und erfolgreichster Rapper seiner Generation schaut am Samstag beim großen Live-Finale von "Deutschland sucht den Superstar" vorbei. Der bekennende DSDS-Fan möchte einen ganz besonderen Auftritt hinlegen. Was sich genau dahinter verbirgt, wird aber erst in der Live-Show verraten...

Und das sind die Top 4 der diesjährigen DSDS-Staffel: Nissim Mizrahi (61) aus Hamburg, Philip Matas (25) aus Heidenheim, Christian Jährig (30) aus Reichertshofen und Tom Mc Conner (23) aus Duisburg. Dem Gewinner winken 100.000 Euro Siegprämie und ein Plattenvertrag mit TELAMO, dem neuen Labelpartner von "Deutschland sucht den Superstar". Das zu BMG gehörende Musiklabel wird die Finalsongs der Staffel und ein Weihnachtsalbum mit dem Titel "Deutschland sucht den Superstar X-Mas" veröffentlichen. Am 29.11.2024 wird das Album mit Coverversionen der größten Weihnachtshits überall erhältlich sein.

Multitalent Laura Wontorra führt durch den glanzvollen Abend voller musikalischer Überraschungen. Die Jury wird die Auftritte der Kandidaten in der Live-Show bewerten, aber die letzte Entscheidung liegt wie immer bei den RTL Zuschauerinnen und Zuschauern, die mit einem Voting den DSDS Gewinner 2024 bestimmen werden.

Im Vorfeld des DSDS Live-Finales gibt es am Samstag von 13-19 Uhr ein offenes Casting in den MMC Studios Köln. Alle interessierten Sängerinnen und Sänger können teilnehmen. Es gibt keine Altersbegrenzung! Mehr Infos hier.

Produziert wird "Deutschland sucht den Superstar" von UFA Show & Factual GmbH. Weitere Infos und Interviews finden Sie in unserer PRESSEMAPPE.

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell