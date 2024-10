RTL Television GmbH

Stefan Raab und Bully Herbig in erster gemeinsamer Show bei RTL

"Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli": Das Primetime-Showhighlight bei RTL am 21.12., live um 20:15 Uhr

Köln (ots)

Für das spektakuläre Live-Show-Event treten die zwei Entertainment-Schwergewichte zum ersten Mal in einer gemeinsamen Show an.

Deutschlands größte Entertainer, Stefan Raab und Michael Bully Herbig bilden in dem neuen Show-Event ein absolutes Dreamteam, das man so noch nicht gesehen hat. Mehr Unterhaltung und Kreativität in einem Duo geht nicht! Kaum jemand ist beim deutschen Publikum so beliebt, sie kennen sich bereits seit ihren TV-Anfängen und schlagen nun gemeinsam ein neues Kapitel Fernsehgeschichte bei RTL auf. Sie treten gegen den Kandidaten an, der es zu Anfang der Show schafft, drei andere Mitbewerber zu besiegen.

Wer schafft es, im Wettstreit gegen die beiden zu bestehen? Ihre Gegner sind Handwerker, Ärzte, Studenten, Lehrer oder Juristen - jeder hat die Chance, sich zu bewerben. Kein Geringerer als Elton wird als Spielleiter durch die spannende Game-Show führen! Kommentiert werden die Battles von Frank Buschmann.

Inga Leschek, CCO RTL Deutschland: "Klingt nach vorgezogenen Weihnachten für alle Entertainment-Liebhaber: Stefan Raab und Michael Bully Herbig gemeinsam auf einer Showbühne! Die beiden verbindet nicht nur Perfektionismus und die Liebe zum Detail für ihre Inhalte, sondern auch unbändige Spielfreude (bei Stefan kommt noch seeeeehr ausgeprägter Ehrgeiz dazu...). Wir sind stolz darauf, dass dieses absolute Dreamteam jetzt gemeinsame Sache bei RTL macht, und können es kaum abwarten, damit unser Publikum zu begeistern."

Tickets für SUBGIS unter www.raab-tickets.de

Kandidatenbewerbungen unter https://raab-casting.de/

Produziert wird "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" von Raab Entertainment im Auftrag von RTL. Die redaktionelle Verantwortung bei RTL haben Alexander Wüster (Executive Producer) und Sandra Wächtershäuser (Head of Producers) unter der Leitung von Markus Küttner (Unterhaltungschef RTL).

