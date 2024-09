RTL Television GmbH

Voll auf die Zwölf! Sensationelle Quoten für "DER CLARK FINAL FIGHT": RTL am Samstagabend Marktführer in allen Zielgruppen

Bis zu 7,74 Mio. (bis zu 36,9 % Marktanteil, ab 3 J.) sahen das Box-Event in der Spitze

Klarer Punktsieg für Regina Halmich über sechs Runden

Stefan Raab verkündet Rückkehr auf die Showbühne bei RTL und auf RTL+

Klarer Sieg für Regina Halmich und RTL! Der Boxkampf zwischen Regina Halmich und Stefan Raab sorgt für herausragende Quoten: 5,90 Mio. Zuschauende ab 3 J. (MA: 25,8 %) fieberten ab 20:15 Uhr bei der Rückkehr von Entertainment-Legende Stefan Raab ins TV mit. In den jungen Zielgruppen erreichte das Box-Spektakel fantastische 40,9 % Marktanteil bei den 14-59-Jährigen (4,24 Mio. Zuseher) und megastarke 52,9 % Marktanteil bei den 14-49-Jährigen (2,95 Mio. Zuseher). Damit war "DER CLARK FINAL FIGHT" mit weitem Abstand deutlicher Marktführer am Samstagabend in allen drei Zielgruppen.

Das Live-Spektakel der Superlative aus dem Düsseldorfer PSD Bank Dome war mit zahllosen Überraschungen und großartigen Showeffekten gespickt. Stefan Raab performte seinen Song "Pa aufs Maul" gemeinsam mit Rapper Sido und Ski Aggu. Auftritte von Rockerin Doro Pesch, Fitness-Influencerin Pamela Reif, die singend in die Halle einschwebte oder Helge Schneider mit seinem Kult-Hit "Katzeklo" rundeten das Show-Erlebnis ab.

Hier geht es zur Bildproduktion DER CLARK FINAL FIGHT vom gestrigen Abend und aktuelle O-Töne von Siegerin Regina Halmich zum Boxkampf finden Sie hier.

Ebenfalls sehr gute Quoten erzielte das anschließende "Exclusiv Spezial: Der Talk danach" mit Frauke Ludowig. 2,44 Mio. Zuschauende ab 3 J. (MA: 21,0 %) verfolgten die Interviews live aus der Halle. Bei den 14-59-Jährigen waren es megastarke 31,8 % Marktanteil (1,86 Mio.), bei den 14-49-Jährigen sensationelle 42,7 % Marktanteil (1,31 Mio.).

RTL war am Samstag (bei den Jungen mit weitem Abstand) Marktführer in allen Zielgruppen:

Tagesmarktanteile 14-59 J.: RTL: 19,7 %; ARD: 7,6 %; ZDF: 7,5 %

Tagesmarktanteile 14-49 J.: RTL: 26,1 %; ZDF: 5.9 %; Sky D Ges.: 5,8 %

Tagesmarktanteile ab 3 Jahre: RTL: 13,4 %; ARD: 12,5 %; ZDF: 12,2 %

