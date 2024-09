RTL Television GmbH

Mehr Entertainment, Mehr Shows, Mehr Raab-Genialität/Stefan Raab unterschreibt 5-Jahres-Exklusivvertrag bei RTL und kehrt mit neuer Show zurück vor die Kamera

Köln

Stefan Raab kehrt nächste Woche für neue RTL+ Show zurück vor die Kamera

Fünfjahresvertrag über exklusive On Air-Zusammenarbeit

Zahlreiche Showformate für RTL und RTL+ in Planung

#DGHNDMBSR "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab", ab Mittwoch, 18. September, 20:10 Uhr, wöchentlich auf RTL+

Er ist wieder da! Der spektakuläre Box-Fight von Show-Legende Stefan Raab gegen Regina Halmich war die langerwartete Rückkehr des Show-Giganten - doch das war nur der Anfang! Mit dem letzten Gong folgt die eigentliche Sensation, denn Stefan Raab erfindet die erste brandneue Entertainment-Quiz-Competition-Show für RTL+. Und das ist längst nicht alles: Dies ist der Beginn einer mindestens fünfjährigen Zusammenarbeit zwischen RTL und Stefan Raab. Geplant sind unter anderem verschiedene aufsehenerregende Primetime-Shows, die von Raab Entertainment entwickelt wurden und für die das Multitalent Ende des Jahres wieder vor die Kamera treten wird.

Schon ab dem 18. September, immer mittwochs um 20:10 Uhr startet "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" auf RTL+. Der Name ist hier Programm, denn es gibt die fantastische Gewinnsumme von 1 Million Euro zu gewinnen - und die lässt sich Stefan Raab natürlich nicht so einfach aus der Tasche ziehen. Er moderiert und stellt die Quiz-Fragen. Er tritt in Duellen gegen seine Herausforderer an. Wechselnde Gast-Moderatoren wachen immer wieder über die Spielrunden. Den Anfang macht Publikumsliebling Elton. Er wird in den ersten drei Shows den unbändigen Ehrgeiz seines alten und neuen Chefs genau im Auge behalten.

Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland: "Wir schreiben Fernsehgeschichte: die Nummer 1 bei der Nummer 1! Der Boxkampf von Stefan Raab gegen Regina Halmich war nur der Auftakt für eine viel größere Mission: Die Rückkehr von Stefan Raab ins Rampenlicht! Und das bereits ab nächster Woche auf Deutschlands führendem Streamingdienst RTL+ mit einem wöchentlichen Format. Wir sind sehr stolz darauf, eine fünfjährige Zusammenarbeit mit Stefan Raab vereinbart zu haben, in der er exklusiv für RTL Deutschland vor die Kamera treten wird. Wir freuen uns auf einzigartiges Entertainment von und mit dem Ausnahme-Kreativgenie. Willkommen zurück! Willkommen zuhause, Stefan!"

Bei "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" (#DGHNDMBSR) handelt es sich um eine einzigartige Mischung aus Late Night Comedy, purem Entertainment und brandneuer Quiz- und Competition-Show, präsentiert und produziert von Stefan Raab himself.

In jeder Woche blickt Stefan auf die Bewegtbild-Ereignisse in Streaming, Social Media und TV, quizzt mit seinen Kandidaten als Quizmaster und tritt gegen sie in Duellen in variantenreichen Spielen an. Das Ziel: die Million bewachen! Nur wer alle Fragen richtig beantwortet und sich in den spannenden Duellen gegen die Show-Legende durchsetzen kann, hat die Chance auf die gigantische Gewinnsumme!

Tickets für DGHNDMBSR unter www.raab-tickets.de

Kandidatenbewerbungen unter www.raab-casting.de

Produziert wird "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" von Raab Entertainment im Auftrag von RTL+. Die redaktionelle Verantwortung bei RTL haben Dörte vom Berg (Executive Producer), Alexander Wüster (Executive Producer) und Sandra Wächtershäuser (Head of Producers) unter der Leitung von Markus Küttner (Unterhaltungschef RTL).

